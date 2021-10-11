"O TANIDIĞIM EN MÜKEMMEL İNSAN"

Maroney ile ilişkisini gözlerden uzak yaşayan Lawrence, Catt Sadler'ın podcast yayınında şunları söylemişti: "O hayatımda tanıdığım en mükemmel insan, dolayısıyla bir Maroney olmaktan gurur duyuyorum."