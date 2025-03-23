Jeff Bezos ve Lauren Sanchez düğün davetiyelerini gönderdi

Amazon'un kurucusu olan milyarder iş adamı Jeff Bezos ile eski bir Emmy ödüllü gazeteci olan nişanlısı Lauren Sanchez'in düğün davetiyelerini göndermeye başladıkları öğrenildi.

ABD'li gazeteci Dylan Byers, Mayıs 2023'te nişanlanan 61 yaşındaki Bezos ile 55 yaşındaki Sanchez'in bu yaz, İtalya'nın Venedik kentinde evleneceğini duyurdu.

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İtalya; geçmişte George Clooney, Tom Cruise, Jessica Chastain, Chrissy Teigen ve Kourtney Kardashian gibi isimlerlerden dolayı popüler bir düğün ülkesi konumunda.

Düğünün kesin tarihi bilinmiyor ancak çift son zamanlarda sık sık İtalya'da vakit geçirirken görüldü.

Nişanlandıktan kısa bir süre sonra Lauren Sanchez ile Jeff Bezos, bu önemli dönüm noktasını İtalya'nın Positano bölgesinde demirli lüks yatında gösterişli bir partiyle kutladı.

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Jeff Bezos ile Lauren Sanchez, 2019'dan bu yana birlikte. Ünlü iş insanı, Sanchez'e yaklaşık beş yıllık birlikteliklerinin ardından 2,5 milyon dolarlık bir yüzükle evlenme teklif etti.

Lauren Sanchez, bir röportajında, evlendikten sonra Jeff Bezos'un soyadını alıp almayacağı sorulduğunda; "Evet, yüzde yüz. Bayan Bezos olmayı dört gözle bekliyorum" diye yanıt vermişti.

Lauren Sanchez'in iki eski eşinden üç çocuğu oldu. Jeff Bezos daha önce yazar Mackenzie Scott ile evliydi. 1993'te evlenen çift, 2019'da boşanmıştı. 25 yıl evli kalan çiftin dört çocuğu bulunuyor.