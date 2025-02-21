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        Haberler Spor Basketbol NBA Jayson Tatum "triple-double" yaptı, Celtics kazandı! - Basketbol Haberleri

        Jayson Tatum "triple-double" yaptı, Celtics kazandı!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, yıldız oyuncusu Jayson Tatum'un "triple-double" yaptığı maçta Philadelphia 76ers'ı 124-104 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 11:16 Güncelleme: 21.02.2025 - 11:16
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        Tatum "triple-double" yaptı, Celtics kazandı!
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        NBA'de 9 maç yapıldı. 76ers'a konuk olan Celtics'te Jayson Tatum, 15 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle takımını galibiyete taşıyan isim oldu.

        Celtics'te Jaylen Brown 20, Kristaps Porzingis 17, Derrick White ise "double-double" yaparak 16 sayı ve 10 ribaunt kaydetti.

        Sezonun 40. galibiyetini alan Doğu Konferansı ikincisi Celtics'te Payton Pritchard 28, Jaylen Brown ise 20 sayıyla oynadı.

        Paul George'un 17, Tyrese Maxey ve Kelly Oubre Jr.'un ise 16'şar sayısı 76ers'ın 35. mağlubiyetini önleyemedi.

        LEBRON JAMES 40 SAYIYLA OYNADI LAKERS, BLAZERS'I MAĞLUP ETTİ

        Los Angeles Lakers, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 110-102 mağlup ederek sezonun 33. galibiyetini aldı.

        Lakers'ta LeBron James, 40 sayı ve 8 ribauntla oynayarak galibiyetin mimarı olurken, Austin Reaves 32 sayı ve 7 asistlik performans gösterdi.

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        Deni Avdija'nın 28, Toumani Camara'nın 19 ve Scoot Henderson'un 12 sayısı, Batı Konferansı 13'üncüsü Blazers'ın 33. yenilgisini önleyemedi.

        SONUÇLAR

        Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 104-124

        Indiana Pacers-Memphis Grizzlies: 127-113

        New York Knicks-Chicago Bulls: 113-111 (Uzatmada)

        Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers: 97-110

        Atlanta Hawks-Orlando Magic: 108-114

        Milwaukee Bucks-Los Angeles Clippers: 116-110

        Denver Nuggets-Charlotte Hornets: 129-115

        San Antonio Spurs-Phoenix Suns: 120-109

        Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers: 102-110

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