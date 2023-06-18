FİLENİN SULTANLARI KADROSU
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Buse Ünal, Dilay Özdemir
Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu
Smaçörler: Hande Baladın, Meliha Diken, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Yaprak Erkek, Neriman Özsoy
Orta Oyuncular: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Ayçin Akyol, Beyza Arıcı, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Zeynep Sude Demirel
Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç, Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz