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Japonya Türkiye voleybol maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? FIVB Milletler Ligi Türkiye Filenin Sultanları maç takvimi 2023

Japonya Türkiye voleybol maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Voleybol Milletler Ligi tüm hızıyla devam ediyor. 2. Hafta maçlarının sonlanmasının ardından vatandaşlar yeni hafta oynanacak maçlar için şimdiden araştırma yapmaya başladı. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen sporseverlerin merak ettiği, “Japonya Türkiye voleybol maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? FIVB Milletler Ligi Türkiye Filenin Sultanları maç takvimi 2023" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

Giriş: 18.06.2023 - 18:11 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Voleybol Milletler Ligi ikinci hafta karşılaşmaları sonlandı. Sporseverler gelecek hafta oynanacak maçlar için şimdiden araştırma yapmaya başladı. Gündemde Türkiye’nin Japonya için olacak mücadelesinin geri sayımı yer alıyor. Nefeslerin tutulduğu Türkiye - Japonya maçı hakkında merak edilen soruların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

  • JAPONYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Tayland'ın Bangkok şehrinde oynanacak Milletler Ligi Türkiye - Japonya mücadelesi 28 Haziran 2023 Pazar günü saat 12.00’da başlayacak.

  • JAPONYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

    Japonya - Türkiye mücadelesi TRT Spor Yıldız veya TRT Spor ekranlarından CANLI olarak izlenebilecek.

  • FİLENİN SULTANLARI KADROSU

    Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Buse Ünal, Dilay Özdemir

    Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu

    Smaçörler: Hande Baladın, Meliha Diken, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Yaprak Erkek, Neriman Özsoy

    Orta Oyuncular: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Ayçin Akyol, Beyza Arıcı, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Zeynep Sude Demirel

    Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç, Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz

     

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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