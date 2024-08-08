Japonya deprem son dakika: Tsunami uyarısı yapıldı! Japonya'da deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde, ölü yaralı var mı?
Japonya deprem ile sallandı. Ülkenin güneyinde meydana gelen sarsıntı sonrası tsunami alarmı verildi. Halka kıyılardan uzak durarak yüksek yerlere çıkmaları uyarısı yapıldı. Şiddetli depremde can kaybı ya da yaralanma olup olmadığı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 8 Ağustos Japonya'da deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde, ölü ve yaralı var mı? İşte, Japonya deprem son dakika gelişmeleri…
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Son dakika haberine göre Japonya’da deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı ülkede paniğe sebep olurken tsunami uyarısı yapıldı. Ölü ve yaralı olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, 8 Ağustos Japonya’da deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde, ölü ve yaralı var mı? İşte Japonya depremi hakkında gelişmeler…
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JAPONYA'DA DEPREM!
Japonya'nın güneyinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından ülkede tsunami uyarısı verildi.
Japonya merkezli NHK, ülkenin güneyinde 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), depremin büyüklüğünü 7,1 olarak güncelledi.
JMA tarafından yapılan açıklamada, Miyazaki eyaleti açıklarında yerel saatle 16.43'te 7,1 büyüklüğünde deprem olduğu duyuruldu. Deprem, 30 kilometre derinlikte meydana geldi.
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TSUNAMİ ALARMI VERİLDİ!
Depremin ardından ülkenin güney bölgelerinde tsunami uyarısı verildi.
Japonya Meteoroloji Ajansı açıklamasında, "Saat 16:52 itibariyle tsunami uyarısı yapılmıştır. Lütfen uyarı kaldırılana kadar denize girmeyin veya kıyıya yaklaşmayın” denildi.
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ÖLÜ VE YARALI VAR MI?
Depremde can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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