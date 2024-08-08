Son dakika haberine göre Japonya’da deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı ülkede paniğe sebep olurken tsunami uyarısı yapıldı. Ölü ve yaralı olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, 8 Ağustos Japonya’da deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde, ölü ve yaralı var mı? İşte Japonya depremi hakkında gelişmeler…