Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Japonya deprem son dakika: 8 Ağustos Bugün Japonya’da deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde, ölü ve yaralı var mı?

        Japonya deprem son dakika: Tsunami uyarısı yapıldı! Japonya'da deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde, ölü yaralı var mı?

        Japonya deprem ile sallandı. Ülkenin güneyinde meydana gelen sarsıntı sonrası tsunami alarmı verildi. Halka kıyılardan uzak durarak yüksek yerlere çıkmaları uyarısı yapıldı. Şiddetli depremde can kaybı ya da yaralanma olup olmadığı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 8 Ağustos Japonya'da deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde, ölü ve yaralı var mı? İşte, Japonya deprem son dakika gelişmeleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2024 - 11:54 Güncelleme: 08.08.2024 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Son dakika haberine göre Japonya’da deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı ülkede paniğe sebep olurken tsunami uyarısı yapıldı. Ölü ve yaralı olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, 8 Ağustos Japonya’da deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde, ölü ve yaralı var mı? İşte Japonya depremi hakkında gelişmeler…

        • 2

          JAPONYA'DA DEPREM!

          Japonya'nın güneyinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından ülkede tsunami uyarısı verildi.

          Japonya merkezli NHK, ülkenin güneyinde 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), depremin büyüklüğünü 7,1 olarak güncelledi.

          JMA tarafından yapılan açıklamada, Miyazaki eyaleti açıklarında yerel saatle 16.43'te 7,1 büyüklüğünde deprem olduğu duyuruldu. Deprem, 30 kilometre derinlikte meydana geldi.

        • 3

          TSUNAMİ ALARMI VERİLDİ!

          Depremin ardından ülkenin güney bölgelerinde tsunami uyarısı verildi.

          Japonya Meteoroloji Ajansı açıklamasında, "Saat 16:52 itibariyle tsunami uyarısı yapılmıştır. Lütfen uyarı kaldırılana kadar denize girmeyin veya kıyıya yaklaşmayın” denildi.

        • 4

          ÖLÜ VE YARALI VAR MI?

          Depremde can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor"
        "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor"
        ABD Büyükelçisi Flake Türkiye'deki deneyimlerini anlattı
        ABD Büyükelçisi Flake Türkiye'deki deneyimlerini anlattı
        Baygınlık geçirdi! Kafasının üzerinden otomobil geçti
        Baygınlık geçirdi! Kafasının üzerinden otomobil geçti
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        Esra'nın 'XX' işareti isyanı!
        Esra'nın 'XX' işareti isyanı!
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Aşırı sağa karşı sokağa çıktılar
        Aşırı sağa karşı sokağa çıktılar
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Size final yakışır!
        Size final yakışır!
        Bambaşka birine dönüşen 10 kadın!
        Bambaşka birine dönüşen 10 kadın!
        Denizli'de gaziye şiddet: 4 güvenlik görevlisine uzaklaştırma
        Denizli'de gaziye şiddet: 4 güvenlik görevlisine uzaklaştırma
        Ünlü mankenin zor anları
        Ünlü mankenin zor anları
        Emekli yerine genç istihdamına öncelik
        Emekli yerine genç istihdamına öncelik
        Instagram’dan sonra Roblox
        Instagram’dan sonra Roblox
        Her yıl 2.4 milyar insan en az 2 hafta yüksek gece sıcaklığına maruz kalıyor
        Her yıl 2.4 milyar insan en az 2 hafta yüksek gece sıcaklığına maruz kalıyor
        Habertürk Anasayfa