Japonya´da tanınan ünlü aktris Yuko Takeuchi (40),aktör eşi Nakabayashi Taiki tarafından Tokyo´da yaşadıkları apartmanda ölü bulundu. Japon medyası, iki çocuk annesi Takeuchi´nin intihar sonucu hayatını kaybettiğinin düşünüldüğünü bildirdi.

Takeuchi, 2004-2007 yılları arasında üst üste üç kez başrolde en iyi kadın oyuncu dalında Japon Akademi Ödülü'ne aday gösterildi.