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Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli personel alımı 2022: JGK sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli personel alımına ilişkin beklenen açıklama geldi. Yurt genelinde başvuru yapmayı düşünen binlerce vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin Jandarma Genel Komutanlığı; başvuruların nasıl, nereden ve ne zaman yapılacağını açıkladı. İşte 2022 JGK sözleşmeli personel alımı başvuruları ile ilgili bilgiler...

28.01.2022 - 11:44 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Jandarma sözleşmeli personel alımı başvuru yapma işlemi gün itibariyle başladı. Jandarma Genel Komutanlığı 4 unvanda 104 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurmasının ardından sözleşmeli başvuru süreci merak konusu oldu. Binlerce vatandaş Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır? Diye merak ediyor. İşte detaylar...

     

  • JGK'YA HANGİ UNVANDA PERSONEL ALINACAK?

    Resmi Gazete'de, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığınca yapılan duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere açıktan temin yoluyla veteriner hekim, mütercim-tercüman, garson, hizmetli unvanlarında 104 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

     

  • JGK BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILACAK?

    Başvurular, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla alınacak.

  • JGK BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

    Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı başvuruları 28 Ocak'ta başlayıp 13 Şubat'ta sona erecek.

    Personel alımıyla ilgili diğer detaylara Akademinin "www.jsga.edu.tr" internet sitesindeki ilan metninden ulaşılabilecek.

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