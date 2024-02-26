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        Haberler Dünya Jacob Rothschild 87 yaşında hayatını kaybetti

        Jacob Rothschild 87 yaşında hayatını kaybetti

        Dünyanın en zengin ailelerinden olan Rothschild ailesinin üyesi Jacob Rothschild'in 87 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 17:07 Güncelleme: 26.02.2024 - 17:07
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        Jacob Rothschild 87 yaşında öldü
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        Rothschild ailesinden yapılan açıklamada Jacob Rothschild'ın ölümü doğrulanarak kendisi 'birçok insanın hayatında yer edinmiş önemli bir kişi' olarak nitelendirildi.

        Aile açıklamasında ayrıca Jacob Rothschild'ın 'mükemmel bir finansçı, sanat ve kültürün savunucusu, sadık bir kamu görevlisi, Yahudi kültürüne yönelik çabalarının tutkulu bir destekçisi, çevreci, çok sevilen bir arkadaş, baba ve büyükbaba' olduğunu da ifade etti.

        1985 - 1991 yılları arasında İngiltere Ulusal Portre Galerisi'nin de mütevelli heyetinde yer alan Rothschild'ın ölümüne ilişkin İngiltere'nin eski kültür bakanı Ed Vaizey de açıklama yayımladı ve kendisini 'ülkenin en büyük kültürel hayırseverlerinden biri' olarak tanımladı.

        1936 yılında İngiltere'de doğan Rothschild, kariyerine 1963 yılında aile bankası NM Rothschild & Sons'ta başladı ve ardından oradan ayrılarak J Rothschild Assurance Group'un kurucu ortağı olmuştu.

        Rothschild ailesinin kökleri, 18. yüzyılda Frankfurt'a kadar uzanıyor. Ailenin adı aynı zamanda pek çok komplo teorilerinde de sık sık kullanılıyordu.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #Jacob Rothschild
        #Rothschild ailesi
        #dünya
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