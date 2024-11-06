'İzzet Keribar: Renklerin Yolculuğu' İstanbul Modern'de

20. yılını geride bırakmaya hazırlanan İstanbul Modern’in fotoğraf galerisinde izleyiciyle buluşan “İzzet Keribar: Renklerin Yolculuğu” sergisi, sanatçının Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerine yaptığı seyahatlerde çektiği fotoğraflardan oluşuyor.

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İzleyicileri farklı zaman ve mekânlarda renkli bir yolculuğa davet eden sergide, sanatçının fotoğrafa başlangıcına referans veren İstanbul ve Güney Kore fotoğrafları başta olmak üzere, 1980’lerde fotoğrafa dönüşünden itibaren günümüze kadar uzanan çalışmaları da Türkiye’de ilk kez bir müze çatısı altında bir araya geliyor.

Sergi; renk, ışık, doku ve grafik unsurlar gibi biçimsel ögeleri öne çıkarırken, sanatçının yıllar içindeki değişen tarzını da gözler önüne seriyor. Küratörlüğünü İstanbul Modern Küratör ve Fotoğraf Bölümü Yöneticisi Demet Yıldız Dinçer’in üstlendiği sergide, Keribar’ın seyahat ettiği ülkelerdeki manzara ve portre fotoğraflarından oluşan renkli kareler alıyor. Keribar’ın renkli dünyasına yolculuk İzzet Keribar İstanbul Modern’in, fotoğrafın Türkiye ve dünyadaki gelişim ve dönüşümünü ustalarla birlikte genç sanatçıların bakış açısıyla sanatseverlere sunduğuna dikkat çeken İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, “Şahin Kaygun, Gökşin Sipahioğlu, Yıldız Moran, Ara Güler, Lütfi Özkök, Şakir Eczacıbaşı ve Ozan Sağdıç’tan sonra, Türkiye fotoğraf tarihinde özgün bir tarz yaratan İzzet Keribar’ın çalışmalarından özel bir seçkiyi izleyicilerle buluşturuyoruz. Dünyanın çeşitli ülkelerinde birçok sergi açmış ve ulusal ile uluslararası pek çok ödül kazanmış olan İzzet Keribar’ın, sergide yer alan 120’nin üzerinde fotoğrafını İstanbul Modern’in 20. yılına armağan olarak müze koleksiyonuna bağışlamasından dolayı kendisine şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

İzzet Keribar’ın objektifinden dünyaya renkli bir bakış İstanbul Modern’in 20. yılında, müzede sergisinin yer almasının büyük bir fırsat olduğuna dikkat çeken İzzet Keribar, “Kariyerimin en anlamlı ve heyecan verici dönemlerinden birini yaşıyorum. 1 milyon 500 bin fotoğraf arasından yaptığımız bu özel seçki, sanat hayatımın farklı evrelerini simgeliyor. Her bir fotoğraf; anları, coğrafyaları, renkleri, duyguları ve farklı kültürel bağlamları bir araya getiriyor. Sergi, Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerine gerçekleştirdiğim seyahatler sırasında çektiğim, özellikle renk, ışık, şekil, doku ve kompozisyon gibi biçimsel özellikleriyle öne çıkan fotoğrafları içeriyor. Hem ülkemde hem de dünya genelinde çektiğim manzara, portre ve sokak fotoğrafları ile yarı-soyut grafik çalışmalarımdan oluşan 120’nin üzerindeki yapıtım aracılığıyla ziyaretçiler, sergiyi gezerken fotoğraflarımla karşılaşacak ve renklerin eşlik ettiği bir yolculuğa çıkacak” diye konuştu.

İzzet Keribar-Oya Aczacıbaşı-Murat Dinç Duyguların ve renklerin buluşmasına Burgan Bank’tan sanatsal destek İstanbul Modern’in yeni müze binasında sanatseverlerle buluşan üçüncü fotoğraf sergisinin destekçisi olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç ise şunları söyledi: “Uzun soluklu olarak planladığımız kültür-sanat projelerimiz kapsamında, değerli sanatçıların özgün fikir ve üretimlerini toplumla buluşturmaya katkıda bulunuyoruz. İzzet Keribar gibi Türkiye'nin fotoğraf sanatındaki en önemli isimlerinden biriyle gerçekleştirdiğimiz bu proje ise sanata ve sanatçılara olan desteğimizin somut bir yansımasıdır. Sergideki fotoğrafların her biri, insanı farklı coğrafyalara, kültürlere ve duygusal anlara taşıyor; bu da sanatın iyileştirici gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor."

Işık, renk ve formun yolculuğu Sanatçının 1 milyon 500 bin fotoğraftan oluşan arşivinden kapsamlı bir seçki yapıldığını belirten serginin küratörü Demet Yıldız Dinçer, “Keribar’ın başarısı, ışık, renk, şekil, biçim ve doku gibi unsurların hassas dengesiyle oluşturduğu kompozisyonları izleyicilere kolayca çekilmiş gibi hissettirmesi ve tek bir fotoğrafla meselenin özüne inmesidir. Çalışmalarıyla dünyayı anlamaya çalışırken, ortaya çıkardığı görüntülerle evrensel bir dil oluşturuyor. Kısacası, dünya değişmeden önce insanlığın ve onun yaşadığı çevrenin bir albümünü bir araya getirmeye gayret ediyor” dedi.

“İzzet Keribar: Renklerin Yolculuğu” sergisine eşlik eden katalogda, küratör Demet Yıldız Dinçer’in sanatçının fotoğrafla ilişkisini irdelediği yazısı ve kendisi de bir fotoğraf sanatçısı olan Merih Akoğul’un İzzet Keribar ile gerçekleştirdiği bir söyleşi yer alıyor. Sergi, 25 Mayıs 2025’e kadar İstanbul Modern’de görülebilir.