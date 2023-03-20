İznik, UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi yolunda

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, UNESCO'nun danışma organı ICOMOS uzmanlarının dosya inceleme, alan ziyaretleri ve rapor incelemeleriyle devam edecek sürecin ardından İznik'in Dünya Mirası Listesi'ne alınıp alınmadığı, 2024 yılı haziran ayında yapılacak komite toplantısında ilan edilecek. AA'nın haberine göre Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla Bursa, 2014 yılında Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmiş, böylelikle kentin uluslararası alanda tanıtımı için önemli bir adım atılmıştı. Yapılan çalışmalar kapsamında, çini ve Bursa ipeğinin ön planda olduğu zanaat ve halk sanatları dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olmayı başaran Bursa, ardından UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na da üye olmuştu.