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        Haberler Bilgi Yaşam İZMİR YANGINI SON DAKİKA GELİŞMELERİ! 17 Ağustos 2024 İzmir orman yangını söndürüldü mü, yangın neden çıktı, son durum ne?

        İzmir orman yangını son durum: 17 Ağustos İzmir Karşıyaka orman yangını söndürüldü mü, yangın neden çıktı?

        İzmir yangını son dakika gelişmeleri ile gündeme geliyor. İzmir Karşıyaka Yamanlar Karatepe mevkisinde başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Karşıkaya'da başlayan ve geniş bir alana yayılan yangının çıkış nedenini açıkladı Geçtiğimiz yıl yaşanan devasa yangınlardan sonra bu yıl her orman yangınına daha dikkatli bakılıyor. Peki 17 Ağustos İzmir orman yangını söndürüldü mü, yangın neden çıktı, son durum ne?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2024 - 10:55 Güncelleme: 17.08.2024 - 12:22
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          İzmir yangını birçoğumuzu korkuttu. Karşıyaka ilçesinde başlayan yangın rüzgarın şiddetini arttırmasıyla yerleşim yerlerine ulaşmıştı. 3 gündür devam eden yangında bölgedeki acı tablo, gün ağarınca ortaya çıktı. Yanan alanlar, dronla havadan görüntülendi. Peki 17 Ağustos İzmir orman yangını söndürüldü mü, yangın neden çıktı?

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          İZMİR YANGIN SON DURUM NE?

          İZMİR'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan ve geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmaları 3’üncü günde de devam ediyor. Alevlerin söndürüldüğü bölgedeki acı tablo, havadan dronla görüntülendi.

          Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda 15 Ağustos akşamı çıkan yangın, rüzgarın de etkisiyle yayıldı.3 gündür devam eden yangında yerleşim yerleri de etkilendi. 4 uçak, 14 helikopter, 70 kara aracı ve 445 personel alevlere müdahale etti. Yangında 17 ev yandı. 105 ev boşaltıldı. 44 iş yeri de tahliye edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken, söndürülen alanlarda soğutma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

          Yangının 3’üncü gününde bölgedeki acı tablo, gün ağarınca ortaya çıktı. Yanan alanlar, dronla havadan görüntülendi.

          İZMİR YANGINI NEDEN ÇIKTI?

          Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının 3 kişinin yaktığı piknik ateşinden kaynaklandığını açıkladı

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          TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI’DAN ORMAN YANGIN AÇIKLAMASI

          Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devam eden yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, "İzmir yangını için sadece orman alan değil komple etkilenen alan yaklaşık bin 600 hektar civarında. İzmir Yamanlar yangınında şehri tehdit eden unsur kalmadı. Göynük yangınının enerjisi düşürüldü" dedi. Yumaklı "Yangınların 69'u kontrol altına alındı, 6 aktif yangın var." dedi.

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          Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlarla ilgili uluslararası çağrıyı gerektirecek bir husus olmadığını belirtti. Bakan Yumaklı, orman yangınları çıkmaması için herkesten gerekli hassasiyeti göstermesini isteyerek, "Eylülün 15'ine kadar bizim alarm durumumuz devam ediyor" dedi.

          Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki yangınla ilgili şehri tedirgin edecek bir hususun söz konusu olmadığını söyledi.

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