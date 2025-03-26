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        Haberler Gündem Çevre İzmir Körfezi'ni kirleten firmaya 8.3 milyon lira ceza | Son dakika haberleri

        İzmir Körfezi'ne boy atığı deşarj eden firmaya 8.3 milyon lira ceza

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, denize boya atığı deşarj eden vinç bakım firmasına 8,3 milyon TL idari ceza uyguladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 10:47 Güncelleme: 26.03.2025 - 11:50
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        İzmir Körfezi'ni kirleten firmaya 8.3 milyon lira ceza
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        İzmir Körfezi'ne boya atığı deşarj eden vinç bakım firmasına 8,3 milyon TL idari ceza uygulandı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, liman bölgesinde denetim yapan Bakanlık ekipleri, vinç bakımı sırasında boyama işlemiyle oluşan atıkların Körfez'e boşaltıldığını belirledi.

        Yapılan inceleme sonrası kirliliğe neden olan firmaya 8 milyon 359 bin 473TL idari ceza uygulandı. Sorumlular hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

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        #çevre haberleri
        #İzmir Körfezi
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