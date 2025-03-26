İzmir Körfezi'ni kirleten firmaya 8.3 milyon lira ceza

İzmir Körfezi'ne boya atığı deşarj eden vinç bakım firmasına 8,3 milyon TL idari ceza uygulandı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, liman bölgesinde denetim yapan Bakanlık ekipleri, vinç bakımı sırasında boyama işlemiyle oluşan atıkların Körfez'e boşaltıldığını belirledi.

Yapılan inceleme sonrası kirliliğe neden olan firmaya 8 milyon 359 bin 473TL idari ceza uygulandı. Sorumlular hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.