        İzmir haberleri: 11 yaşındaki Sıraç'ın gülüşü soldu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        11 yaşındaki Sıraç'ın gülüşü soldu!

        İzmir'in Selçuk ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 11 yaşındaki Sıraç Özkerbent, tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 14:51 Güncelleme: 07.10.2025 - 15:02
        11 yaşındaki Sıraç'ın gülüşü soldu!
        İzmir'de kaza, 25 Eylül günü akşam saatlerinde Selçuk ilçesi Atatürk Caddesi'nde, Belediye Yazlık Düğün Salonu önünde meydana geldi.

        Yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul öğrencisi Sıraç Özkerbent'e (11), Ülkü Ece B.’nin kullandığı otomobil çarptı.

        AĞIR YARALANDI TEDAVİYE ALINDI

        DHA'daki habere göre ağır yaralanan Özkerbent, Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Özkerbent, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        DÜN AKŞAM HAYATINI KAYBETTİ

        Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Özkerbent'in 29 Eylül'de beyin ölümü gerçekleşti. Sıraç Özkerbent, dün akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

        ARKADAŞLARI YASA BOĞULDU

        Özkerbent'in ölümü, yakınları, sevenleri ve okul arkadaşları ve öğretmenlerini yasa boğdu.

        SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

        Kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan Ülkü Ece B.’nin emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

        #İzmir
        #Son dakika haberler
