11 yaşındaki Sıraç'ın gülüşü soldu!
İzmir'in Selçuk ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 11 yaşındaki Sıraç Özkerbent, tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra hayatını kaybetti
İzmir'de kaza, 25 Eylül günü akşam saatlerinde Selçuk ilçesi Atatürk Caddesi'nde, Belediye Yazlık Düğün Salonu önünde meydana geldi.
Yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul öğrencisi Sıraç Özkerbent'e (11), Ülkü Ece B.’nin kullandığı otomobil çarptı.
AĞIR YARALANDI TEDAVİYE ALINDI
DHA'daki habere göre ağır yaralanan Özkerbent, Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Özkerbent, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
DÜN AKŞAM HAYATINI KAYBETTİ
Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Özkerbent'in 29 Eylül'de beyin ölümü gerçekleşti. Sıraç Özkerbent, dün akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.
ARKADAŞLARI YASA BOĞULDU
Özkerbent'in ölümü, yakınları, sevenleri ve okul arkadaşları ve öğretmenlerini yasa boğdu.
SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI
Kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan Ülkü Ece B.’nin emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.