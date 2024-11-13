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        Haberler Gündem Güncel İzmir'deki elektrik akımı faciası: Sanıklar yeniden hakim karşısında | Son dakika haberleri

        İzmir'deki elektrik akımı faciası: Sanıklar yeniden hakim karşısında

        İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin haklarında dava açılan 13'ü tutuklu 42 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı. "Çözüm için illa biri mi ölmeli" başlıklı 19 Ocak 2019 tarihli bir yerel gazetenin haberinin de dava dosyasına girdiği duruşma 3 gün sürecek.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.11.2024 - 10:46 Güncelleme: 13.11.2024 - 10:48
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        Elektrik akımı faciasında 2. duruşma
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        İzmir’in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan iki kişinin ölümüyle ilgili davanın ikinci duruşması başladı.

        İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, aralarında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, kurumun önceki dönem genel müdürü Ali Hıdır Köseoğlu ve Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel'in de bulunduğu savunma yapmayan 22 sanık ilk kez hakim karşısında ifade verecek.

        Olayda hayatını kaybeden iki kişinin avukatlarının delil olarak kentte yayın yapan bir yerel gazetenin, ihmallere ilişkin 5 yıl önce yaptığı haberin dosyaya eklenmesi talebi üzerine, mahkeme gazetenin dosyaya orijinal nüshasının eklenmesini istedi.

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        Bunun üzerine "Çözüm için illa biri mi ölmeli" başlıklı haberin bulunduğu 19 Ocak 2019 tarihli gazete dava dosyasına girdi.

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        Devam eden duruşma 3 gün sürecek.

        DURUŞMA ÖNCESİ AÇIKLAMA

        Hayatını kaybedenlerden Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi, duruşma öncesi İzmir Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, "Kızım Özge Ceren, Gdz Elektrik ve İZSU'nun ihmalleri sonucu ölmeseydi doktor olacaktı. Binlerce insanı kurtaracaktı. Gdz ve İZSU suçu birbirine atarak kurtulmaya çalışıyor. Bundan sonra Türkiye sokaklarında hiçbir insan elektrik çarpması sonucu ölmesin. Türk adaletine güveniyorum." dedi.

        Akıma kapılarak yaşamını yitiren Özge Ceren Deniz
        Akıma kapılarak yaşamını yitiren Özge Ceren Deniz

        OLAY VE SORUŞTURMA SÜRECİ

        İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde 12 Temmuz'da sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılan Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay (44) yaşamını yitirmişti.

        Özge Ceren'i kurtarmaya çalışırken hayatını kaybeden İnanç Öktemay
        Özge Ceren'i kurtarmaya çalışırken hayatını kaybeden İnanç Öktemay

        Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ilk etapta haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüpheli yakalanmış, 13'ü tutuklanmış, 6'sının dosyası ayrılmıştı.

        42 ŞÜPHELİ İÇİN 22,5'AR YILA KADAR HAPİS TALEBİ

        Hazırlanan iddianamede 42 şüphelinin, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22,5'ar yıla kadar hapsi isteniyor.

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        #İzmir Konak
        #elektrik akımı faciası
        #dava
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