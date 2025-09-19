Habertürk
        Haberler Gündem Güncel İzmir'de su kesintileri uzatıldı | Son dakika haberleri

        İzmir'de su kesintileri uzatıldı

        İzmir'de kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan bu yana uygulanan planlı su kesintileri, 30 Eylül'e kadar uzatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2025 - 16:27 Güncelleme: 19.09.2025 - 16:27
        İzmir'de kuraklık nedeniyle başlatılan gece su kesintileri 30 Eylül'e kadar devam edecek. İZSU'nun yeni planlamasına göre 12 ilçede iki günde bir, saat 23.00 ile 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü kesintiler uygulanacak.

        İHA'nın haberine göre Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Bornova, Gaziemir ve Menderes'te belirlenen mahalleler bir gün, Karabağlar, Konak, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ve Buca'daki mahalleler ise ertesi gün kesintiden etkilenecek.

        İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan açıklamada, su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde sürdürülen gece kesintilerinin 12 ilçede iki günde bir olacak şekilde devam edeceği bildirildi. Açıklamaya göre kesintiler, saat 23.00 ile 05.00 arasında uygulanacak.

