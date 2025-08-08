İzmir'de su kesintileri devam ediyor! 2025 Ağustos İzmir su kesintisi programı ile sular ne zaman gelecek?
İZSU tarafından yapılan duyuruda, 6 Ağustos'tan itibaren su kullanımının en yoğun olduğu 11 ilçede, saat 23.00 ile 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintilerinin uygulanacağı bildirildi. Açıklamada, baraj ve kaynaklardaki su seviyesinin kritik düzeylere indiği vurgulanarak, "Mevcut koşullar çerçevesinde su tüketiminin kısıtlanması zorunluluk haline gelmiştir." denildi. Peki, İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek ve kesinti sonrası sular ne zaman gelecek? İşte 2025 İZSU su kesintisi takvimi…
İzmir’de azalan su rezervleri nedeniyle kritik bir önlem hayata geçiriliyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ağustos ayında su kullanımının yoğun olduğu 11 ilçede, saat 23.00 ile 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanacak. Peki, İzmir'in hangi ilçesinde su kesintileri yaşanacak? İşte, 2025 Ağustos İzmir su kesintisi detayları...
İZMİR'İN 11 İLÇESİNDE DÜZENLİ SU KESİNTİLERİ YAŞANACAK
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan açıklamada, 6 Ağustos'tan itibaren su tüketiminin yoğun olduğu 11 ilçede saat 23.00-05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintilerine başlanacağı belirtildi.
Açıklamada, vatandaşların su ihtiyaçlarını, su kesintisinden önce karşılaması duyurusunda bulunularak, şu ifadelere yer verildi:
"Küresel iklim krizi ve yetersiz yağışlar nedeniyle İzmir'in su kaynakları kritik seviyelere gerilemiştir. Yüzeysel kaynaklarımız olan barajlarda rezervler tükenme noktasına gelmiş, yer altı su kaynaklarında (derinkuyular) ise düşen yer altı su seviyesi nedeniyle verim ve kapasite azalmıştır. İZSU Genel Müdürlüğü olarak, yeni kuyu açma, mevcut kuyuların rehabilitasyonu, su üretimini artırma ve tasarruf çağrıları gibi pek çok önlem hayata geçirilmiştir. Ancak mevcut koşullar çerçevesinde su tüketiminin kısıtlanması zorunluluk haline gelmiştir. Bu nedenle, 6 Ağustos 2025 itibarıyla İzmir genelinde gece saatlerinde, planlı ve dönüşümlü su kesintilerine başlanacaktır. Su kesintileri, su dağıtım şebekesinin teknik zorunluluklarına göre mahallelerin sadece bir kısmını etkileyebilir. Kesinti tarihleri ve bölgeleri dışında kalan alanlar için ihtiyaç halinde ayrıca duyuru yapılacaktır. İzmir halkının göstereceği anlayış ve dayanışma sayesinde bu zorlu süreci birlikte aşacağımıza inanıyoruz."
İZMİR 2025 AĞUSTOS SU KESİNTİSİ PROGRAMI İLE İZMİR'DE NE ZAMAN SULAR KESİLECEK?
İzmir'de 11 ilçede 6 Ağustos ile 21 Ağustos tarihleri arasında uygulanacak su kesintisi programı şöyle:
Bölge 1, İlçeler: Bayraklı, Konak, Gaziemir
Kesinti günleri ve saatleri: 06 Ağustos Çarşamba 23.00 - 07 Ağustos Perşembe 05.00, 11 Ağustos Pazartesi 23.00 - 12 Ağustos Salı 05.00, 16 Ağustos Cumartesi 23.00 - 17 Ağustos Pazar 05.0
Bölge 2, İlçeler: Karşıyaka, Çiğli
Kesinti günleri ve saatleri: 07 Ağustos Perşembe 23.00 - 08 Ağustos Cuma 05.00, 12 Ağustos Salı 23.00 - 13 Ağustos Çarşamba 05.00, 17 Ağustos Pazar 23.00 - 18 Ağustos Pazartesi 05.00
Bölge 3, İlçeler: Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka
Kesinti günleri ve saatleri: 08 Ağustos Cuma 23.00 - 09 Ağustos Cumartesi 05.00, 13 Ağustos Çarşamba 23.00 - 14 Ağustos Perşembe 05.00, 18 Ağustos Pazartesi 23.00 - 19 Ağustos Salı 05.00
Bölge 4, İlçeler: Bornova, Bayraklı
Kesinti günleri ve saatleri: 09 Ağustos Cumartesi 23.00 - 10 Ağustos Pazar 05.00, 14 Ağustos Perşembe 23.00 - 15 Ağustos Cuma 05.00, 19 Ağustos Salı 23.00 - 20 Ağustos Çarşamba 05.00
Bölge 5, İlçeler: Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Konak, Karabağlar
Kesinti günleri ve saatleri: 10 Ağustos Pazar 23.00 - 11 Ağustos Pazartesi 05.00, 15 Ağustos Cuma 23.00 - 16 Ağustos Cumartesi 05.00, 20 Ağustos Çarşamba 23.00 - 21 Ağustos Perşembe 05.00.
İZSU ARIZA SORGULAMA EKRANI
İZSU, anlık olarak İzmir genelinde meydana gelen tüm arıza ve bakım onarım çalışmalarını paylaşıyor. Aşağıdaki linkten İZSU arıza sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.
