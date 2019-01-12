İkinci depoya baskın

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu madde kaçakçılığı soruşturması kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen çarşamba günü sabah saatlerinde Aliağa'daki bir tatil köyüne operasyon düzenledi.

Operasyonda yaklaşık 1 ton skunk ele geçirildi. Olayla ilgili olarak ilk etapta A.Ç., M. Ç., T. K., S. Ç., M. F.Ç., Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı B.Ö., Suriye uyruklu A.M., H.A., A.E.M. ve yabancı uyruklu İ.B. gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin ifadelerinden yola çıkıp, soruşturmayı genişleten ekipler, dizi operasyon daha gerçekleştirdi, gözaltı sayısı 17'ye yükseldi.

İKİNCİ DEPOYA BASKIN



17 kişinin emniyetteki sorguları devam ederken, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün akşam ikinci bir depoya baskın yaptı ve 200 kilogram skunk esrar maddesi ele geçirildiği bildirildi. Şüphelilerin ele geçirilen 200 kilogram uyuşturucu maddesini de daha önce ele geçirilen bir ton uyuşturucu maddesi gibi yurt dışında getirildiği ileri Sürüldü.