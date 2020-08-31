Alınan bilgiye göre, İstasyon Caddesi'nde ilerleyen E.B. yönetimindeki 27 U 9481 plakalı otomobilin üstüne çınar ağacı devrildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tire Devlet Hastanesine götürüldü. AA'nın haberine göre; devrilen ağaç belediye ekiplerinin çalışması sonucu kaldırılırken, bir süre trafiğe kapalı kalan yol tekrar açıldı.