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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de çeşitli suçlardan aranan 73 kişi yakalandı | Son dakika haberleri

        İzmir'de çeşitli suçlardan aranan 73 kişi yakalandı

        İzmir'de, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranmaları olan 73 şüpheli, polis ekipleri tarafından düzenlenen şafak operasyonuyla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 19:10 Güncelleme: 07.07.2024 - 19:10
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        İzmir'de operasyon! 73 kişi yakalandı
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        Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, İzmir genelinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranmaları bulunan 73 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

        Operasyona merkez ve dış ilçelerde görev yapan toplamda 238 polis katıldı.

        Bu sabah saat 05.00'de 108 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, hırsızlık, silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma, dolandırıcılık, görevi yaptırmamak için direnme gibi çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edilen 73 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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