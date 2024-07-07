İzmir'de çeşitli suçlardan aranan 73 kişi yakalandı

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Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, İzmir genelinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranmaları bulunan 73 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Operasyona merkez ve dış ilçelerde görev yapan toplamda 238 polis katıldı.

Bu sabah saat 05.00'de 108 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, hırsızlık, silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma, dolandırıcılık, görevi yaptırmamak için direnme gibi çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edilen 73 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.