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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de belediye otobüsü yandı | Son dakika haberleri

        İzmir'de seyir halindeki belediye otobüsü yandı

        İzmir'in Konak ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsünde yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken, otobüs kullanılmaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 14:50 Güncelleme: 10.03.2025 - 14:51
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        İzmir'de belediye otobüsü yandı
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        İzmir'de seyir halindeki belediye otobüsünde yangın çıktı.

        Konak ilçesi Adem Yavuz Caddesi'nde seyir halinde olan 44 numaralı Mersinpınar-Gümrük otobüsünde, saat 08.30 sıralarında yangın çıktı.

        Motor bölümündeki dumanı fark eden şoför, aracı kenara çekerek yolcuları tahliye etti.

        Tahliye sonrası alevler tüm otobüsü sardı.

        İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri söndürürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

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        Cadde trafiğe kapatılırken, alevlere müdahale anları güvenlik kamerasına yansıdı.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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