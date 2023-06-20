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İzmir'de Türkmenistan uyruklu 4 kişiyi öldürüp parçalayan cani yakalandı!

Türkiye'yi sarsan İzmir'deki vahşetle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Kentte Türkmenistan uyruklu 4 kişiyi öldürüp parçalara ayıran ve cesetleri derin dondurucuya koyan katil zanlısı suç aleti bıçakla yakalandı. Kendisi de Türkmenistan uyruklu olan Saparmurat Haliyev, katliamı kıskançlık nedeniyle gerçekleştirdiğini söyledi

Giriş: 20.06.2023 - 13:01 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de 4 kişiyi öldürüp parçalayan cani yakalandı! Sebebi kıskançlıkmış! - Haberler
İzmir'de 4 kişiyi öldürüp parçalayan cani yakalandı!
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HABERTURK.COM / DHA

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 4 Türkmen vatandaşını feci şekilde öldüren şüpheli Türkmenistan uyruklu Saparmurat Haliyev, Çeşme ilçesinde yakalandı.

DHA'da yer alan habere göre İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İzmir'in Bayraklı ilçesinde 18.06.2023 günü meydana gelen, 3'ü kadın 1'i erkek, toplam 4 Türkmenistan vatandaşının kasten öldürülmesi olayının şüphelisi, Türkmenistan uyruklu Saparmurat Haliyev, Çeşme ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yakalanmıştır. Olayda kullandığını beyan ettiği suç aleti bıçakla yakalanan Saparmurat Haliyev, cinayetleri kıskançlık sebebiyle işlediğini itiraf etmiştir. Olayla ilgili adli işlemler sürdürülmektedir." ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

İhbar üzerine bir eve giden polis ekipleri, derin dondurucuda vücut bütünlüklerinin bozulduğu tespit edilen 4 ceset bulmuştu. Cesetlerin anne Gülkamar Hanymova, kızları Leyla Geldiyarova (30) ve Laçin Geldiyarova (28) ile Ruslan Kerimov'a ait olduğu tespit edilmişti.

Anne Hanymova ile kızlarının Türkiye'ye 2019'da geldikleri, İzmir'de bakıcılık yaptıkları, cesedi bulunanlardan Ruslan Kerimov'un ise Leyla Geldiyarova'nın erkek arkadaşı olduğu, şüpheli S.H'nin de bu kişilerle aynı evde yaşadığı öğrenilmişti.

YEĞENİN MESAJLARINA YANIT VERMİŞ

Habertürk İzmir Temsilcisi Gülçin Hacıevliyagil Ayçe'nin edindiği bilgilere göre de, cinayetin salı günü işlendiği ortaya çıktı. Buna göre Türkmenistan uyruklu ailenin İzmir ve çevresinde hasta bakıcılığı ile çocuk bakıcılığı yaptığı, olayın da ailenin yeğenlerinin kendilerine ulaşamamasının ardından ortaya çıktığı belirtildi. Yeğenin attığı mesajlara karşılık 'teyzen alışverişte' ya da 'uyuyor' şeklinde mesajlar geldiği, telefonların tamamen kapanmasının ardından da durumdan şüphelenen yeğenin çilingirle kapıyı açtığı ve korkunç cinayetlerle karşılaştığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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