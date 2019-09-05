İzmir Barosu, baro bünyesindeki kadın çalışanlarına ayda bir gün menstrüasyon (regl) izni verme kararı aldı.

Barodan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Benzer kararların, kadının çalışma şartlarının iyileştirilmesindeki önemini bilerek tüm diğer kurumlarda da uygulama alanı bulmasını dileriz."

Sosyal medya üzerinden de paylaşılan açıklamanın metni şöyle:

"İzmir Barosu, 111 yıllık haklar ve özgürlükler mücadelesi tarihiyle, her zaman insan hakları ve hukukun savunulmasında öncü olmuştur. Doğa katliamlarına, hayvanlara yapılan eziyetlere, işkence ve kötü muameleye, çocuk istismarına, kadına yönelik şiddete karşı var gücüyle mücadele etmiştir.

Bu bilinçle göreve geldiğimiz günden beri İzmir'i özgürlüklerin başkenti yapmak için çalışıyoruz. İzmir Barosu olarak biliyoruz ki, bir şehri özgürleştirmenin en temel yollarından biri, kadınları özgürleştirmek ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin tesisini sağlamaktır.

Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların doğuştan sahip olduğu özelliklerini görmezden gelen politikaların bir kenara bırakılmasıyla ve kadını tüm varoluşuyla gözeten uygulamalarla gerçekleşecektir. Şehrimizdeki ve ülkemizdeki kadınlara verdiğimiz sözü tutmak için her alanda çalışırken, baromuzda çalışan kadın arkadaşlarımızın haklarını da gözetiyoruz.

İzmir Barosu olarak, baromuz bünyesinde çalışan kadın arkadaşlarımıza ayda 1 gün, menstrüasyon (regl) izni verilmesine karar vermiş bulunuyoruz. Benzer kararların, kadının çalışma şartlarının iyileştirilmesindeki önemini bilerek tüm diğer kurumlarda da uygulama alanı bulmasını diliyoruz."