İzlanda Türkiye maçı için heyecan başladı. Ancak maçtan önce İzlanda'daki Keflavik Havalimanı'na gelen milli takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletilmesi gündeme damga vurdu. Türkiye'den İzlanda'daki yaşanan bu skandala sert tepki geldi. İşte skandalla gündeme gelen İzlanda Türkiye maçına dair detaylar...

İZLANDA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İzlanda Türkiye karşılaşması 11 Haziran 2019 Salı (yarın) Türkiye saati ile 21.45'te Laugardalsvöllur Stadın'nda başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE İZLANDA MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, başkent Reykjavik'deki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak müsabakada Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek.

Marciniak, 2018 Dünya Kupası eleme grubunda A Milli Takım'ın İzlanda'ya 3-0 yenildiği karşılaşmada da düdük çalmıştı.

TÜRKİYE GRUPTA LİDER

Türkiye EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda Türkiye Fransa karşısında aldığı galibiyetler 9 puana ulaşarak liderlik konumuna geldi. Fransa ve İzlanda ise 6'şar puanla Türkiye'nin gerisinde yer alıyor.

EURO 2020 ELEMELERİ H GRUBU PUAN DURUMU