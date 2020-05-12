İlkbaharın gelişiyle Ovacık'ın eşsiz güzelliklere büründüğünü belirten Ateş, "Türkiye'nin birçok yerini gezdim ve Ovacık gibi, her mevsim güzel olan bir yerle çok nadir karşılaştım. Burası doğal güzellikleriyle muhteşem bir yer ve yüzlerce yaban hayvanı ile endemik bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Bugün de Mercan Vadisi'ne çıktık ve burada üç tane buzul gölü var. Buradaki göller tek kelimeyle doğa harikası ve inanılmaz güzel" diye konuştu.