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        Haberler Gündem Güncel İyidere Belediye Başkanı: "Yemedim, kurdele kestim" | Son dakika haberleri

        İyidere Belediye Başkanı: "Yemedim, kurdele kestim"

        Rize'de, Burger King'in yeni bir şubesi açıldı. Açılış töreni sırasında aralarında akademisyen Kemal Sağlam'ın da bulunduğu bir grup, İsrail'in saldırılarını protesto etti. Kemal Sağlam, 'Kahrolsun İsrail' sloganı atınca 30 kişi tarafından darp edildi. Saldırganlardan şikayetçi olan Sağlam "Valim bana söz verdi, 'hepsini yakalayacağız' dedi. 2 kişi yakalandı sonra serbest kaldı. Böyle mi öldürülen bebeklerin yanında olacağız" derken açılışa katılan ve tepki çeken İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete gelen tepkilere "Yemek yeseydim İsrail'e destek vermiş olurdum, sadece kurdele kestim" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 10:03 Güncelleme: 08.10.2024 - 10:31
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        "Yemedim, kurdele kestim"
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        Rize'de, Burger King restoran zincirinin yeni şubesi törenle açıldı. Duaların okunduğu törene, İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete ve AK Parti il ve ilçe yönetiminden isimler de katıldı.

        Karar'dan Merve Şişman'ın aktardığına göre, açılıştan bir saat önce şubenin önüne gelen Öğretim Görevlisi Dr. Kemal Sağlam "Kahrolsun İsrail" sloganı atınca çok sayıda kişinin saldırısına uğradı. hastanede tedavi altına alınan Sağlam'ın burnu kırıldı, kulak zarı patladı.

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        Vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi bulunan Sağlam, rapor alıp saldırganlardan şikayetçi oldu.

        Akademisyen Sağlam "Kahrolsun İsrail dediğim için, 30 kişi dövdü. Valim bana söz verdi, 'hepsini yakalayacağız' dedi. 2 kişi yakalandı sonra serbest bırakıldı. Böyle mi Filistin'in, öldürülen masum bebeklerin yanında olacağız. Geciken adalet adalet değildir" diyerek duruma tepki gösterdi.

        "YEMEK YEMEDİM SADECE KURDELE KESTİM"

        Açılışa katılan İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, açılışta Kemal Sağlam'ın darp edildiğini görmediğini belirterek şunları şunları söyledi:

        "İşletmenin sahibi, okul arkadaşım. Belediyemize kadar gelip davet etmişti. Davete icabet ettik. Rize'de ve Türkiye'de binlerce Burger King var. Ben orada hiç yemek yemedim. Yeseydim İsrail'e destek vermiş olacaktım. Açılışta 10 dakika bile durmadım. Kurdele kesimine denk geldim. Hakkımızda karalama kampanyası düzenleniyor. İsimlerimizi medyaya vererek 3 belediye başkanını da ateşe atıyorlar. Marketlerde de İsrail menşeili ürünler var. O zaman hiçbir şey almayalım marketlerden. Burada bakış açısında sorun var."

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        #Burger King
        #İsrail protestosu
        #rize
        #AK Parti
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