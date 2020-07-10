Sosyal medya hesabı Twitter'den Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili bir paylaşımda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Hayırlı, uğurlu olsun" ifadesini kullandı.

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