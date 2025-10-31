Habertürk
        Haberler Gündem Güncel İYİ Parti eski il başkanına cinayetten ceza | Son dakika haberleri

        İYİ Parti eski il başkanına cinayetten ceza

        Cinayetten yargılanan İYİ Parti Malatya eski il Başkanı Hakan Yılmaz, 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

        Giriş: 31.10.2025 - 11:16 Güncelleme: 31.10.2025 - 11:16
        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 17 Temmuz 2024 tarihinde bir tavuk çiftliğinde meydana gelen olayda, İYİ Parti eski il başkanı Hakan Yılmaz (58), tartıştığı ve aralarında husumetten bulunan Eyüp İshakoğlu’nu (33) tabanca ile öldürmüştü.

        Ferdi Durdu'nun haberine göre cinayet ile ilgili davanın görülmesine Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya, öldürülen Eyüp İshakoğlu'nun eşi Begüm İshakoğlu ve ağabeyi Emrah Sevimli ile avukatları İzzet Ünsalan katıldı. Tutuklu sanık Hakan Yılmaz bulunduğu cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden duruşmaya bağlanırken, avukatı Muhammet Afşin Arıkan ve Avukat Kaan Saler ise salonda hazır bulundu.

        Öldürülen Eyüp İshakoğlu’nun eşi Begüm İshakoğlu mahkemede, “Eşimin zorla çiftliğe girdiğini söylüyor. Zorla diye bir şey yok. Bir süre ortak iş yaptılar. Bize yüklü miktarda kefil oldu. Ortak olduğu için para ona yatıyordu. O da bizim hesaplara yatırıyordu. Sanığın iddialarını kabul etmiyorum. Eşim sanık için ‘Bu adam benden ne istiyor?’ diyordu” ifadelerini kullandı.

        Sanık Hakan Yılmaz ise mahkemedeki savunmasında şunları söyledi: “Ben Eyüp ile ortaklık yapmadım. Ben tehditten dolayı oğlumu yurt dışına gönderdim. Defalarca tehdit edildim. Abisini, amcasının oğlunu ve yakınlarını defalarca aradım. ‘Bu adamı durdurun’ dedim. Ben bu insanlara haraç verdim. Olaydan bir gün önce Eyüp'ün şehir dışında olduğunu onun işçisinden öğrendim. Ben çiftliğe Eyüp'ün olmadığını bildiğim için gittim. HTS kayıtları isteniyor, isteyebilirler. Benim için hiçbir sakınca yoktur. Benim hiç icram yoktur. Bir sürü alacağım vardır. Ben küçük bir partinin il başkanıyım. Onu da bıraktım, benim çiftliğimden çıkmadılar. Çiftlikten çıkmaları için beş kez ihtarname çektim. Her defasında kafama silah dayattı. Devlet beni Eyüp'ten korumak için bana koruma verdi. Ben bu adamı 28 sefer şikayet ettim. Bu adam beni 28 sefer tehdit etmiş. Ben bu adamın yüzünden en son memleketi terk ettim. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum.”

        Hakan Yılmaz'a kasten adam öldürme suçunu sabit görerek müebbet hapis cezası veren mahkeme, cinayetin ‘haksız tahrik altında’ işlendiğine kanaat getirerek müebbet hapis cezasını 13 yıl 6 aya indirdi. Mahkeme heyeti sanığı, sabıkasız olması ve sosyal durumunu da gözeterek yaptığı son indirimle toplamda 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti hüküm ile birlikte sanık Hakan Yılmaz’ın tutukluk halin devamını kararlaştırdı.

