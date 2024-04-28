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        Haberler Gündem Politika İYİ Parti'de GİK ve MDK üyeleri belirlendi

        İYİ Parti'de GİK ve MDK üyeleri belirlendi

        İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri belirlendi.

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 28.04.2024 - 11:49 Güncelleme: 28.04.2024 - 11:49
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        İYİ Parti'de GİK ve MDK üyeleri belirlendi
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        İYİ Parti’nin 5. Olağanüstü Kurultayı, ATO Congresium'da yapıldı.

        Kurultayda, GİK ile MDK üyelerinin seçimi tamamlandı.

        Buna göre, yeni GİK'te Başkanlık Divanı'ndan Oktay Vural, Ayfer Yılmaz, Saltuk Buğra Kavuncu, Sedat Aksakallı, Şükrü Kuleyin, Naci Cinisli, Mehmet Tolga Akalın, Burak Akburak, Cem Özdemir, Birol Aydemir, Türker Yörükçüoğlu, Ayşe Sucu ve Taner Demirer yer almazken, Hakan Şeref Olgun, Ayyüce Türkeş Taş, Kürşad Zorlu, Ünzile Yüksel ve Selcan Taşcı Hamşioğlu listeye girdi.

        Kurulda partinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz ile bir süre önce partiden istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale'nin de yer alması dikkati çekti.

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        Liste, şu isimlerden oluştu:

        "Ayyüce Türkeş Taş, Hakan Şeref Olgun, Turan Yaldır, Kürşad Zorlu, Uğur Poyraz, Hasan Toktaş, Ersin Beyaz, Ümit Özlale, Selcan Taşcı Hamşioğlu, Yavuz Aydın, Ünzile Yüksel, Enver Yılmaz, İsmail Koncuk, Müjdat Öztürk, Ali Feyzi Karaca, Kadir Ulusoy, İmran Nilay Tüfekçi, Melih Aydın, Selçuk Kılıçarslan, Cumali Durmuş, Dursun Çolak, Cenk Özatıcı, Ali Topçu, Kazım Haluk Ünal, Nevzat Korkmaz, Hasan Eryılmaz, Orkun Kanber, Alper Akdoğan, Erol Karapınar, Kazım Yücel, Özdemir Polat, Fatih Koca, Ali Adnan Kaya, Rıdvan Yalçın, Burcu Akçaru, Ali Demir, Mehmet Aslan, Fatih Demirkol, Alparslan Yüce, Berna Sukas, Canan Uçar, Hamdi Taner Özeler, Kısmet Çelik, Emel Bilenoğlu, Kübra Dursun, Demet Tekdemir, Kevser Ofluoğlu, Huriye Pelin Tellitepe Turan, Hilal Şerifoğlu, Ali Coşkun."

        İYİ PARTİ MERKEZ DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

        Yeni MDK'de ise şu isimler yer aldı:

        "Güçlü Şenel, Zeki Buldan, Kadriye Ünler, Hamza Yurtsever, Hatice Kayalı, Ozan Canyurt, Emin Özkurt, Yusuf Afat, Kenan Kaçmaz, Funda Dilara Arıkan, Abdullah Şalcı."

        İYİ PARTİ'DE MÜSAVAT DERVİŞOĞLU DÖNEMİ

        Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Kurultayında yapılan üçüncü tur seçimleri sonucunda yeni genel başkan seçildi.

        İlk iki turda hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması üzerine üçüncü turda sonuçlanan genel başkanlık seçiminde Dervişoğlu 611 oy aldı. Karşısında yarışan Koray Aydın 548 oyda kaldı.

        Dervişoğlu seçimin ardından yaptığı konuşmada, "Bugün itibarıyla birbirimize sarılarak yaralarımızı saracağız. Allah'ın izniyle iktidar yolculuğuna ağabeyim Koray Aydın, kardeşim Tolga Akalın'la ve bu dava için alın teri döken sizlerle devam edeceğiz. Herkes emin olsun artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi.

        İlk turda üçüncü gelen Tolga Akalın seçimin ikinci turundan önce adaylıktan çekilmişti.

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