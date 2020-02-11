Vücutta iki çeşit kolesterol bulunur. Bunlardan biri iyi kolesterol diğeri ise, kötü kolesteroldür. İyi kolesterolün vücuda faydası vardır. Bu nedenle düşük olması önemli bir sorun oluşturur. Yüksek kolesterol kalp damar hastalıkları ve obezite gibi hastalıklara neden oluşturur. Kan testi uygulanarak kolesterol değerleri ölçülebilmektedir.



İyi kolesterolün yükselmesi sayesinde kötü kolesterolün damarlara yapışması önlenmektedir. Kötü kolesterol kanda bulunan damarlarda plak oluşmasına neden olmaktadır. Plakların oluşması kan akımında azalmaya neden olmakta kalp ve beyin gibi önemli organlara oksijen gidişi azalarak damarların esnekliği kaybolmaktadır. Bu durumda felç ve kalp krizi riski artmaktadır.

Sağlıklı bir işlev için kötü koleterol seviyesi düşük iyi kolestereol seviyesi yüksek olmalıdır. Bunun yanında trgliserid seviyesinin de artmaması gereklidir. Yumurta, hayvansal gıdalar ve karides gibi gıdalar kötü kolesterol seviyesini artırırlar.

İyi Kolestereol Nasıl Yükseltilir?

Kötü ve yanlış beslenme, sigara alışkanlığı, hayvansal gıdaların çok tüketilmesi kötü kolesterolün yükselerek damar tıkanıklığına neden olmasına etki etmektedir. Ayrıca bu tarz bir beslenme ve alışkanlıklar iyi kolesterolünde düşmesine neden olmaktadır. İyi kolesterolün yükselmesi için, sigaradan ve alkolden uzak durmak sağlıklı sebze ağırlıklı beslenmek gereklidir. Ayrıca düzenli olarak egzersiz yapmak da katkı sağlayacaktır.

Zeytinyağı, yulaf ezmesi, fasulye, elma, ekşi erik ve armut iyi kolesterolü arttıran yiyeceklerdir. Ayrıca şekerli gıdalardan, trans yağlardan, beyaz ekmek ve pirinçten uzak durmak gereklidir. Kolesterol seviyesi ölçtürülerek değerler alınmalı ve yaşam biçimini ona göre düzenlemelidir.