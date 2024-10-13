İUP (TYP) maaşları ne zaman yatacak? 2024 Ekim İUP maaşları ödeme tarihleri
İŞKUR tarafından yürütülen ve işsiz bireylerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla uygulanan bir eğitim ve rehberlik programı olan İUP, ilk maaş dönemine giriyor. İŞKUR tarafından yatırılacak olan iUP maaşlarının ödeme tarihi merak ediliyor. Peki İUP (TYP) maaşları ne zaman yatacak, 2024 Ekim İUP maaşları ödeme tarihleri belli mi?
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İUP (TYP) maaşları ne zaman yatacağı merak ediliyor. İUP, hem bireysel hem de işverenler için faydalı bir program olarak, işsizlikle mücadelede önemli bir rol oynarken İUP maaşlarının yatacağı tarih araştırılıyor. İşte konuyla ilgili detaylar
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İUP MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışanların maaşlarının ne zaman yatacağına dair net bir tarih henüz açıklanmış değil. Ancak, maaş ödemelerinin önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor. İlgili kurumlar, bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapacaklarını duyurdu.
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Ödemeler, programda çalışılan gün sayısına göre hesaplanmakta olup, Ekim ayından itibaren maaşlarda artış yapılacağı ve aylık miktarın 12 bin TL'ye çıkarılacağı belirtiliyor
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