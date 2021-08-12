Avrupa tarihinin en yüksek sıcaklığı!

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Avrupa tarihindeki en yüksek sıcaklık, İtalya'yı kasıp kavuran bir sıcak hava dalgası sırasında Sicilya'daki 48.8 dereceyle kaydedildi.

Guardian'da yer alan habere göre, İtalya'da orman yangınları devam ederken Sicilya'da sıcaklığın 48.8 dereceye ulaştığı ifade edildi. Bu veri Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından kabul edilirse, 1977'de Atina'da belirlenen bir önceki Avrupa rekoru olan 48 derecelik sıcaklık rekoru kırılmış olacak.

Sıcaklık, Sicilya Syracuse'daki bir izleme istasyonunda ölçüldü ve kısa süre sonra adanın meteoroloji yetkilileri tarafından onaylandı.

Tunus ve Cezayir'e uzanan etkili olan sıcak hava dalgasıyla meydana gelen yangınların sıcaklık rekorunun kırılmasında etkili olduğu ifade edildi.

İTALYA'DA ORMAN YANGINLARI

İtalya'nın farklı bölgelerinde orman yangınları devam ederken, itfaiye ekipleri sabah erken saatlerde başlatılan operasyonlar kapsamında 12 saat içinde 300'den fazla noktaya müdahale etti. Söndürme çalışmalarında 7 adet Canadair yangın söndürme uçağı kullanıldığı bildirildi.

Yangın bölgesindeki evine giden 1 kişi hayatını kaybetti.

YANGINLAR YERLEŞİM YERLERİNE ULAŞIYOR

Sicilya Adası’nda bulunan Petralıe e Geraci Siculo bölgelerinde alevler yerleşim yerlerine ulaşırken, itfaiye ekipleri bölgedeki yangınlara helikopter ve uçaklarla 100'ü aşkın müdahalede bulundu. Palermo kenti yakınlarındaki orman yangınlarının yerleşim alanına sıçramasını engellemek için çalışmalar devam ediyor.