İtalya'da kuraklık krizi: Bazı ürünler tehdit altında!

Son 70 yılın en şiddetli kuraklık kriziyle karşı karşıya kalan İtalya'da zeytinyağı, risotto pirinci ve domates passata arzı tehdit altında. Kuraklık sebebiyle ürünlerden alınacak verimin ciddi ölçüde etkileneceği ve fiyatların yüzde 50 oranında artmasının beklendiği ifade edildi.
The Guardian'da yer alan habere göre uzman ithalatçılar, risotto pirinci ve domates için yüzde 50 ve üzerinde fiyat artışına hazırlandıklarını söyledi.
Pazar araştırma grubu Mintec'te analist olan Kyle Holland, İtalyan zeytinyağı üretiminin geçen yıla göre yüzde 20 ila yüzde 30 arasında düşme ihtimalinin olduğunu belirtti.
Holland, "Zaten zeytin vermeyen bazı zeytin ağaçları görüyoruz, bu sadece toprak nemi seviyeleri kritik derecede düşük olduğunda oluyor. Düşük üretim ve dolayısıyla sınırlı zeytinyağı üretimi önümüzdeki aylarda fiyatların artmasına neden olabilir." dedi.
Filippo Berio'nun İngiltere Genel Müdürü Walter Zanre, "Çok yakında yağmur yağmazsa, zeytin mahsulü önemli ölçüde azalacaktır." dedi. Zanre, kuraklığın kayısı, şeftali ve armut mahsullerini de azaltacağını da sözlerine ekledi.
Mintec'e göre, İtalyan sızma zeytinyağı fiyatları iki yıl önce zaten yüzde 28 arttı, çünkü küresel yemeklik yağ kaynakları, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sebebiyle tedarikte sıkıntı yaşamaya başlandı.
Mintec'e göre, İtalyan pirinci ve domateslerinin maliyeti son iki yılda iki katından fazla arttı.
İtalya'dan pirinç ve domates ithal eden Eurostar Commodities'in CEO'su Jason Bull, "Çiftçiler, Alpler'de her zaman kar varken şu an olmadığını söylüyor, nehirler, göller kuruyor. Çiftçiler ekime devam ediyor ama onları besleyecek su olmadığı için ürünlerin toprakta çürüyeceğinden endişeleniyorlar." dedi.
5 BÖLGEDE OHAL İLAN EDİLDİ
Geçtiğimiz günlerde İtalya'nın kuzeyindeki beş bölgede kuraklık nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.
OHAL ilan edilen bölgelerden geçen ülkenin en büyük ve en uzun ırmağı Po'nun su seviyesinin, kuraklık sebebiyle normalden yüzde 80 daha az olduğu kaydedilmişti.
Uzmanlar, ülke genelinde kuraklık krizinin tarımsal üretimin yüzde 30'unu tehdit ettiğini ve şu ana kadar tarım alanında 3 milyar avroya yakın zarara yol açtığını belirtiyor.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!