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İtalya: 9 - Ermenistan: 1 | MAÇ SONUCU

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitmeyi daha önceden garantileyen İtalya, Ermenistan'ı 9-1 mağlup etti! Mancini yönetimindeki İtalya 10'da 10 yaparak grubunu 30 puanla tamamladı

19.11.2019 - 00:45 | Güncelleme: Futbol
İtalya

EURO 2020 Elemeleri J Grubu'nda İtalya ile Ermenistan karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 8. dakikasında Immobile öne geçen İtalya, 9. dakikada Zaniolo ile farkı 2'ye çıkardı. Nicolo Barella 29. dakikada skoru 3-0'a getirdi.

İlk yarıda son sözü 33. dakikada Immobile söyledi ve İtalya, Ermenistan karşısında ilk devreyi 4-0 önde kapattı.

Dakikalar 64'ü gösterdiğinde sahneye bir kez daha Nicolo Zaniolo çıktı ve durumu 5-0 yaptı.

Alessio Romagnoli 72. dakikada attığı golle farkı daha da açtı. İtalya, 75. dakikada Jorginho ile skoru 7-0'a getirdi. Orsolini 77. dakikada farkı 8'e kadar yükseltti.

Ermenistan 79. dakikada Babayan ile bir gol buldu. Son sözü 81. dakikada Chiesa söyledi ve İtalya, Ermenistan'ı 9-1 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte İtalya 10'da 10 yaptı ve grubu 30 puanla tamamladı. Ermenistan ise 10 puanda kaldı.

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