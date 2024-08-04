İşte yaz meyveleri kullanılarak yapılan pratik tarifler
Sıcak havaların en sevdiğimiz yönlerinden biri de, yaz mevsiminin, beraberinde getirdiği taze meyve bolluğu olabilir. Kiraz, karpuz, şeftali, tatlı-ekşi yaban mersini ve daha pek çok yaz meyvesi... İşte yaz meyvelerini kullanarak yapılacak pratik tarifler
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Yaz meyveleriyle yapılacak tariflerle beslenmenize farklılık katabilirsiniz. Yazın taze meyveler sulu, tatlı veya ekşi atıştırmak için mükemmel. İşte yaz meyvelerini kullanarak yapılacak pratik tarifler!
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ARA ÖĞÜNÜNÜZÜ ŞEFTALİ, ÇİLEK VE BADEMLİ MÜSLİ İLE TAMAMLAYIN!
Ara öğün tüketmekteki temel amaç kan şekerini dengede tutmak ve vücudun yeterli miktarda insülin salgılamasını sağlamaktır. Hem evde hem de dışarda sağlıklı beslenmek isteyenler için ara öğünler arasında yer alan yoğurtlu şeftalili müsli tarifi aşağıda yer alıyor.
ŞEFTALİ, ÇİLEK VE BADEMLİ MÜSLİ
İÇİNDEKİLER
1 1/2 su bardağı (375 mL) yulaf ezmesi
1 1/2 su bardağı (375 mL) sade yoğurt
1/2 su bardağı (125 mL) süt
1/4 su bardağı (60 mL) akçaağaç şurubu
1/4 su bardağı (60 mL) buğday tohumu
1 çay kaşığı (5 mL) vanilya özütü
ÜST MALZEMELER
2 adet dilimlenmiş şeftali
8 ila 10 adet dörde bölünmüş çilek
1/3 su bardağı (80 mL) kabak çekirdeği
1/3 su bardağı (80 mL) bütün badem
HAZIRLIK
Bir kasede yulaf ezmesini, yoğurdu ve sütü karıştırın, üzerini kapatıp bir gece buzdolabında bekletin. Sabahleyin yulaf karışımına akçaağaç şurubunu, buğday tohumunu ve vanilya özünü ekleyip karıştırın. Üzerini şeftali, çilek, kabak çekirdeği, badem ve yulaf ezmesiyle süsleyin.
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KAHVALTI İÇİN AVOKADO TOSTU NASIL YAPILIR?
Avokado tostu yapmak kolaydır! Muhtemelen zaten kendi yönteminiz vardır, ancak bu basit ipuçları onu iyi olmaktan harika olmaya taşıyacaktır:
Daha iyi malzemeler daha iyi tost yapar. Bulabildiğiniz en iyi ekmeği kullanın. Ekstra bir lezzet patlaması için, ekmek dilimlerini tost makinesinden çıkar çıkmaz yarıya bölünmüş bir diş sarımsağın kesik tarafıyla hafifçe ovalayın.
Avokadoyu doğrudan tostun üzerine ezin. Bazı tariflerde, avokadoyu ekmeğe koymadan önce ayrı bir kapta ezmeniz istenir, ancak bence avokadonun dokusu ne kadar fazlaysa, tostunuz o kadar iyi olur. Avokadoyu ikiye bölün ve çekirdeğini çıkarın. Daha sonra, kabuğu delmeden avokadonun içinden küpler halinde çizikler atmak için bir soyma bıçağı kullanın. Küplere böldüğünüz eti limon suyuyla gezdirin ve ezmeden önce üzerine pullu deniz tuzu serpin. Alternatif olarak, avokadoyu kabuğun içinden dilimleyin, baharatlayın ve dilimleri ekmeğin üzerine yelpaze gibi yayın. Ezmeye gerek yok!
Limon ve tuzu atlamayın. Parlaklık katar ve tatları öne çıkarır.
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- 4
SERİNLİK VEREN İÇECEKLERDEN EV YAPIMI LİMONATA TARİFİ
Kavurucu sıcak bir yaz gününde buz gibi soğuk tatlı limonata yudumlamak hayatın en güzel zevklerinden biridir. Sonuçta, sadece üç malzeme var: limon suyu, şeker ve su.
EV YAPIMI LİMONATA İÇİN TEMEL MALZEMELER
Limon: 8 ila 10 adet büyük limona ihtiyacınız olacak.
Şeker: Limonatayı tatlandırmak için toz şeker kullanın.
Su: Standart oran için 1 1/2 litre (6 su bardağı) su kullanın.
EV YAPIMI LİMONATA NASIL YAPILIR?
Limonları sıkın ve süzün. Limonlarınızdan en fazla suyu çıkarmak için birkaç numara biliyoruz . Ancak testler sonucunda limonları sıkmanın en iyi yolunun el tipi bir Chef'n Fresh Force narenciye sıkacağı kullanmak olduğunu bulduk . Bununla birlikte, tarifte kişisel olarak en sevdiğim sıkma yöntemi olan stand mikseri kullanma talimatlarını da ekledim.
Şekeri eritmek için limon suyunu kullanın. Birçok modern limonata tarifi yaz limonatasını tatlandırmak için basit bir şurup yapmayı gerektirir - şeker ve suyun birlikte kaynatılması - ancak şekeri doğrudan limon suyuna karıştırırsanız basit şurubu atlayabilir ve limonataya daha hızlı ulaşabilirsiniz - ısı gerekmez.
Tadına bakarak soğuk su ekleyin. Limon suyu şekeri erittiği için limon suyundan direkt soğuk su ve buza geçip limonatayı hemen servis edebiliriz.
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YAZA ÖZEL SERİNLETİCİ İNCİR PÜRESİ VE TARÇINLI BİSKÜVİLİ SÜTLAÇ
İÇİNDEKİLER
1 lt tam yağlı süt
150 gr şekerli pirinç
50 gr şeker
Tarçın tozu ve çubuğu
200 gr kuru incir püresi
50 gr mısır unu
150 gr tarçınlı bisküvi
HAZIRLIK
Pirinci sütte tarçın çubuğu ve şekerle kaynatın. Pirinç hazır olduğunda mısır unu ile koyulaştırın. Kaselere paylaştırın ve buzdolabında soğutun.
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KAYNAK: dairyfarmersofcanada.ca, loveandlemons, thekitchn, sympossio.gr
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