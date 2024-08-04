İşte yaz meyveleri kullanılarak yapılan pratik tarifler

KAHVALTI İÇİN AVOKADO TOSTU NASIL YAPILIR?

Avokado tostu yapmak kolaydır! Muhtemelen zaten kendi yönteminiz vardır, ancak bu basit ipuçları onu iyi olmaktan harika olmaya taşıyacaktır:

Daha iyi malzemeler daha iyi tost yapar. Bulabildiğiniz en iyi ekmeği kullanın. Ekstra bir lezzet patlaması için, ekmek dilimlerini tost makinesinden çıkar çıkmaz yarıya bölünmüş bir diş sarımsağın kesik tarafıyla hafifçe ovalayın.

Avokadoyu doğrudan tostun üzerine ezin. Bazı tariflerde, avokadoyu ekmeğe koymadan önce ayrı bir kapta ezmeniz istenir, ancak bence avokadonun dokusu ne kadar fazlaysa, tostunuz o kadar iyi olur. Avokadoyu ikiye bölün ve çekirdeğini çıkarın. Daha sonra, kabuğu delmeden avokadonun içinden küpler halinde çizikler atmak için bir soyma bıçağı kullanın. Küplere böldüğünüz eti limon suyuyla gezdirin ve ezmeden önce üzerine pullu deniz tuzu serpin. Alternatif olarak, avokadoyu kabuğun içinden dilimleyin, baharatlayın ve dilimleri ekmeğin üzerine yelpaze gibi yayın. Ezmeye gerek yok!

Limon ve tuzu atlamayın. Parlaklık katar ve tatları öne çıkarır.