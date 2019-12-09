Evet jön olabilirsin ama bu hikayede başrolü kapamadın sevgili İbrahim Çelikkol. Tam 44 saatlik bir emek. Hikayeyi önce biraz başa saralım... İbrahim dizi setinden film setine tavşan gibi koşturup duruyor. Mihre "Ben doğuracağım da doğuracağım" diye tutturuyor. Mecburen yattık hastaneye ve kasılmaları başlatan ilaçlara başladık.