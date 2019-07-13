25. Seven Mile Beach, Cayman Adaları, Birleşik Krallık
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26. Anse Source d’Argent, Şeyşeller
27. Horseshoe Bay, Bermuda
28. Honokalani Beach, Hawaii, ABD
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29. Turquoise Bay, Avustralya
30. Elafonissi Beach, Yunanistan
31. Champagne Beach, Vanuatu
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32. Tunnels Beach, Hawaii, ABD
33. Kaputaş Plajı, Türkiye
34. Dhigurah Island, Maldivler
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35. Île aux Nattes, Madagaskar
36. Cala Goloroitze, İtalya
37. Los Roques, Venezuela
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38. Long Beach, Kanada
39. Grand Anse, Grenada
40. Boulders Beach, Güney Afrika
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41. Lanikai Beach, Hawaii, ABD
42. Cala Mitjana, İspanya
43. Shoal Bay, Anguilla, Birleşik Krallık
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44. One Foot Island, Cook Adaları, Yeni Zelanda
45. Ao Nang, Tayland
46. Radhanagar Beach, Hindistan
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47. Eagle Beach, Aruba, The Hollanda
48. Ageeba Beach, Mısır
49. Diani Beach, Kenya
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50. Cannon Beach, Oregon, ABD
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