TFF 1. Lig'in ikinci haftasında İstanbulspor ile Altay karşı karşıya geldi. Maçı ev sahibi takım İstanbulspor 2-1 kazandı.

Yeni sezondaki ilk 3 puanının alan İstanbulspor'a galibiyeti getiren goller 17. dakikada Kamal Issah ve 78. dakikada Patrick Etoga'dan geldi. Altay'ın tek golünü 90+5'te Armand Gnanduillet kaydetti.

Geçen hafta Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Altay ikinci haftada da galip gelemedi. İstanbulspor ise ilk hafta maçında Adanaspor'a mağlup olmuştu.