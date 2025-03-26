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        Haberler Gündem Güvenlik İstanbul Saraçhane'de izinsiz gösterilerde gözaltına alınan 178 zanlı tutuklandı - En son haberler

        İstanbul'da izinsiz gösterilerde gözaltına alınan 178 zanlı tutuklandı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösteriler kapsamında gözaltına alınan 575 şüpheliden 178'i tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 18:30 Güncelleme: 26.03.2025 - 18:59
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        İstanbul'da 178 zanlı tutuklandı
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından yapılan izinsiz gösterilere ilişkin düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 575 şüpheliden 178'i tutuklandı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte çıkan olaylarda 676 kişinin suça karıştığı tespit edildi.

        Hakkında adli işlem başlatılan şüphelilerden 7'sinin terör örgütü DHKP/C, 9'unun terör örgütü PKK/KCK, 4'ünün terör örgütü TKP/ML, 1'inin terör örgütü MLKP, 3'ünün ise terör örgütü TKİP'le ilişkili olduğu, 5 zanlı hakkında ise suç kaydı olup terör örgütü bilgisi bulunmadığı belirlendi.

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        İzinsiz gösterilere ilişkin düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 575 şüpheliden 23'ü hakkında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde arşiv kaydının bulunduğu anlaşıldı.

        Firar durumda olan 101 zanlının 6'sının ise terör örgütleriyle bağlantısının bulunduğu kaydedildi.

        Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilenler arasında yer alan 178 şüphelinin sulh ceza hakimliğince tutuklanmasına hükmedildi.

        Hakimlik, 124 şüpheli hakkında 38'ine "konutu terk etmeme" şeklinde olmak üzere adli kontrol tedbirleri uygulanmasına hükmetti.

        Soruşturma kapsamında 273 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir

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