İstanbul'a kar yağacak mı sorusu yeni haftanın gelişiyle birlikte cevabı en çok merak edilen soruları arasında yer aldı. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da etkili olan kar yağışının devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Hafta boyunca yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında olması beklenirken, soğuk havanın süreceği tahmin ediliyor. Peki, "İstanbul’a bugün kar yağacak mı? 10 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da hava nasıl olacak, kar var mı?" İşte detaylar...