İstanbul Fatih Belediyesi hangi partide? İstanbul Fatih Belediye başkanı kimdir? İstanbul Fatih Belediye başkan adayları
İstanbul Fatih Belediyesi hangi partide? İstanbul Fatih Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Fatih Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Fatih Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Fatih Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Fatih yerel seçim sonuçları..
İstanbul Fatih BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Fatih Belediye Başkanlığını 113983 alınan oy ve %53.03 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Mehmet Ergün Turan kazanmıştır.
Fatih Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Adalet ve Kalkınma Partisi %53.03
Cumhuriyet Halk Partisi %36.08
İYİ Parti %4.40
Saadet Partisi %3.08
Halkların Demokratik Partisi %2.17
Demokratik Sol Parti %0.30
Bağımsız Türkiye Partisi %0.24
Vatan Partisi %0.22
Türkiye Komünist Partisi %0.21
Demokrat Parti %0.20
Bağımsız %0.06
Bağımsız Aday %0.00
İstanbul Fatih BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİMEHMET ERGÜN TURAN - AK Parti İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı MAHİR POLAT - CHP İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı BARBAROS HAYRETTİN MAHİROĞULLARI - İYİ Parti İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı GÖKAY ATİLLA BOSTAN - VATAN İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı YUSUF ÇEVİK - BĞMSZ İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı DÜZGÜN MERTOĞLU - TKP İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı BARAN NEVCANOĞLU - TKP İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı MEHMET YAROĞLU - SP İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı YÜKSEL DAYI - ABP İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı EYÜP ERTAL - BBP İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı ADEM TEKLE - DP İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı EYÜP YOLALAN - AB İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı RASİH MUHAMMET DANIŞ - DEVA İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı İRFAN IŞIK - ANAP İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı BEKİR YEKTA ŞENOL - DSP İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı EYÜP GÜNDOĞDU - BTP İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı LOKMAN ÇELİK - YENİDEN REFAH İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı MUHAMMED ALİ KURTKAYA - MİLLİYOL İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı AYŞEGÜL SEVİNMİŞ - MEMLEKET İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı MUSTAFA KAPLAN - Gelecek Partisi İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı NAZIM BAKAÇ - MP İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı HASAN ECE - HÜDAPAR İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı KERİM BÜTÜN - HKP İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı HALİT ÖZKARATAŞLIOĞLU - YENİDEN REFAH İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı HANDE KARACASU - ZP İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı MÜFİDE BOĞAZLIYANLIOĞLU - DEVA İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı KEMAL KAHVECİ - BBP İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı TURAN YILMAZ - EMEP İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı MÜNİR EREN - Gelecek Partisi İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı DURMUŞ GÖKDUMAN - ABP İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı AYHAN UZUNYAYLA - Gelecek Partisi İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı NEVZAT ALTITOK - Gelecek Partisi İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı CENGİZ KILIÇ - HÜDAPAR İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı YÜCEL EVSEN - YENİDEN REFAH İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı
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