Mayıs ayının gelişiyle birlikte deniz, güneş ve kum hayalleri kurulmaya başlandı. Plajlar henüz dolmasa da İstanbullular yazın tadını çıkarabilmek için tatil planları yapmaya koyuldu. Ekonomik nedenler ya da kısıtlı zaman sebebiyle Ege ya da Akdeniz sahillerine gitme fırsatı olmayanlar, İstanbul yakınlarında temiz sahiller arıyor. Peki İstanbul ve çevresindeki mavi bayraklı plajlar hangileri?

Merkezi Danimarka'nın başkenti Kopenhag olan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı'nın 2022 Mavi Bayrak ödülleri açıklandı. Verilere göre Türkiye'de bu yıl ödüllü plaj sayısı 531'e ulaştı. İşte İstanbul ve çevresindeki mavi bayraklı plajlar!