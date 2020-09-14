Artan vaka sayılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu taşınmasının yasaklandığını duyurdu. Yasağın başlamasının ardından duraklarda boş otobüs bekleyen yolcu manzaraları Ankara'da uygulanan kademelendirilmiş mesai uygulaması İstanbul için de gündeme geldi.
Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı.
"ANKETE GÖRE TOPLU ULAŞIMI KULLANAN ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANI YÜZDE 60"
DHA'da yer alan habere göre İstanbul Valiliği adına Toplu Ulaşım Bilim Kurulu tarafından yapılan anket sonucuna göre, toplu ulaşım araçlarını yüzde 60 oranında özel sektör çalışanları tarafından kullanılıyor. Kademelendirilmiş mesaiye özel sektör çalışanlarının dahil edilmesi gerektiğini söyleyen Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Nisan, Mayıs, Haziran ayında yaptığımız çalışmalarda normalde 9 milyon olan sayı, 900 bine düştü.
"KADEMELENDİRME KAMU VE ÖZEL SEKTÖRLE BİRLİKTE YAPILMALI"
Yavaş yavaş normalde döndükçe geçen hafta itibarıyla toplu ulaşım yolculukları 4 milyon 200 bin civarında gerçekleşti. Valilik adına yaptığımız anket sonucuna göre yolculukların yüzde 60'ı özel sektöre ait. Bir kademelendirilme yapılacaksa özel sektör ve kamuyu beraber kapsamalı. Yoksa sonuç başarılı olmaz. Pandemi döneminde yüzde 90 oranında azalan yolculuklarda bile en çok seyahat edenler market çalışanları, emniyet mensupları, sağlık çalışanlarıydı" dedi.
VALİLİK ÖZEL SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞECEK
İstanbul Valiliği tarafından konuya ilişkin çalışmaların sürdüğünü ifade eden Prof. Dr. Ilıcalı, "Toplu ulaşımdan İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumlu. Valilik İBB ile Perşembe günü bir toplantı yaptı. Birlikte bir çalışma yapılacak. Valilik özel sektör için sanayi odalarıyla, özel sektör temsilcileriyle görüşerek buna göre mesaiyi kademelendirecek" diye konuştu.
"YOLCULUKLARI KARŞILAMAYA KAPASİTE YETMİYOR"
Prof. Dr. Ilıcalı sözlerini şöyle sürdürdü: "Mevcut normale geldiğimiz zaman ve bugünkü haliyle pik saatlerdeki yolculukları karşılamaya kapasite yetmiyor. Bunun için talebi yönetip, düşürmemiz lazım. Bu yüzden mesai kademelendirilmesi çok önemli. Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla beraber hayat buluyor. Bu yönden de çok mutluyum. Bu hafta içerisinde tahmin ediyorum ki Valimiz sonuçları kamuoyuyla paylaşacak.
"MESAİYE BAŞLAMA SAATLERİ
07.00, 08.00, 09.00 VE 10.00 OLURSA"
Son haftalarda metrobüs yolculukları bir günde 500 bin civarında seyrediyor. İki pik nokta yer alıyor. 50 bini sabah 08.00-09.00 arasında, 50-55 bini de akşam 17.00-18.00 arasında gerçekleşiyor. Mesai kademelendirmedeki amaç, bu pik saatleri azaltmak. Mesailer 4 gruba ayrılsa ve sabah 07.00, 08.00, 09.00 ve 10.00'da başlayan gruplar olursa 50-55 binlik rakamlar en az 20 bine düşer. Bu sayede sosyal mesafe ayarlanır, risk azaltılır"
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