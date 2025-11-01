Habertürk
        Üsküdar'da bir kadın feribottan düştü | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Üsküdar'da bir kadın feribottan düştü!

        İstanbul Üsküdar'da, feribottan denize düşen kadın yolcunun kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kurtarma çalışmasını vatandaşlar nefeslerini tutarak izledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 14:43 Güncelleme: 01.11.2025 - 14:43
        Üsküdar'da bir kadın feribottan düştü!
        İstanbul Boğazı'nda seyreden feribottaki kadın yolcu, henüz bilinmeyen sebeple denize düştü. Suda çırpınmaya başlayan kadını gören bir vatandaş hemen denize atladı.

        CAN SİMİDİ ATTILAR

        AA'daki habere göre çevredeki vatandaşlar da can simidi atarak, kadına yardım etmeye çalıştı. Suya atlayan kişi, kadın yolcuyu yakaladı. Ardından can simidi takılan yolcu bir tekneye çıkarıldı.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Bilincinin açık olduğu öğrenilen yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        OLAY ANI KAMERADA

        Öte yandan olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
