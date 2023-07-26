İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!

Server Toprak ise, "Bu nedir insanların bıraktığı pislik. Her sene geliyoruz biz buraya, hatta senede üç, dört defa geliyoruz. Evimiz yakın nefes almaya geliyoruz buraya. Bir geldim ki, pet şişeler, en çok da plastik. Kaybolmuyor zaten plastikler, poşetlerimiz kaybolmuyor. Islak mendil, peçete falan bırakıyorlar. Sonra biriktirip yakalım kurtulalım hesabı yapanlar da var, ben onları da görüyorum. Ormanı ateşe veriyorlar bu şekilde de. Toplasalar, poşete bağlasalar çöp konteynerleri var yol kenarlarında. Çöpçüler de götürebilir diye düşünüyorum. Rahatsız olduğum için eşim beni hava almam için getirdi buraya oturamadık, kalkıyoruz, pislik içinde her yer, yazık" ifadelerini kullandı.