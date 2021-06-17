İstanbul Modern’den Babalar Günü armağanı

İstanbul Modern Babalar Günü’nde erkekleri 2015-2018 yılları arasında ziyaretçiyle buluşan Sanatçı ve Zamanı koleksiyon sergisini rehber eşliğinde çevrimiçi gezmeye davet ediyor.

Babalar İstanbul Modern’in Karaköy’deki son koleksiyon sergisi Sanatçı ve Zamanı’nı 20 Haziran Pazar günü saat 16.00’da sanal turla keşfedebilecek

2015-2018 yılları arasında ziyaretçiyle buluşan sergi, 109 sanatçının 193 çalışmasına yer veriyor. Sanatçının zamanı ile toplumun, kültürün, doğanın ve evrenin zamanı arasında kurulan bağa dair bir düşünce alanı öneren Sanatçı ve Zamanı’nın sanal turunda izleyiciler, sergiye dair metinlere de ulaşabiliyor.