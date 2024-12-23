İstanbul, Kafkas, Hitit, İzmir Katip Çelebi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro dağılımı
6 üniversite personel alımı ilanı yayımladı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 97, Kafkas Üniversitesi 72, Hitit Üniversitesi 65, İstanbul Üniversitesi 2, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 4 personel alımı yapacağını duyurdu. İlana göre alımlar, farklı fakültelere doktor öğretim üyesi, profesör, doçent, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi gibi uzmanlık alanlarına yapılacak. Toplam 258 personel alımı için başvuru tarihi, şartları ve kadro dağılımı belli oldu. İşte İstanbul, Kafkas, Hitit, İzmir Katip Çelebi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi personel alımı ilanları...
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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Kafkas Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi personel alımı ilanı yayımladı. Yayımlanan ilanlara göre toplam 258 personel alımı yapılacak. İlanda başvuru tarihleri, şartları ve kadro dağılımı gibi detaylara yer verildi. Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, öğretim elemanı, araştırma görevlisi kadroları için başvurular şahsen veya çevrim içi şeklinde yapılabilecek. İşte, İstanbul, Kafkas, Hitit, İzmir Katip Çelebi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro dağılımı…
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü 97 öğretim üyesi alacak. Başvurular, 23 Aralık Pazartesi günü başladı ve 6 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar, başvurularını üniversitenin akademik personel başvuru sisteminden (APBS) (https://apbs.iuc.edu.tr) çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirecek. Şahsen veya postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
Adayların tamamlanan başvuruları Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığı; Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlıklar/Müdürlükler tarafından değerlendirilerek “Başvuru Onay” sürecine alınacak ve onay bilgilerine ait sonuçlar adayların Akademik Personel Başvuru Sisteminde (APBS) kayıtlı e-posta adreslerine bildirilecek.
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KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Kafkas Üniversitesi 72 öğretim üyesi alımı yapacak. Başvurular, 23 Aralık Pazartesi günü başladı ve 6 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar, başvurularını profesör ve doçent kadroları için Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünün Personel Daire Başkanlığına; doctor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile yapacak.
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HİTİT ÜNİVERSİTESİ
1. Hitit Üniversitesi, farklı akademik birimlerde görevlendirilmek üzere 32 doktor öğretim üyesi alımı ve 27 profesör ve doçent öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.
Başvurular, 23 Aralık Pazartesi günü başladı ve 6 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek.
Profesör ve doçent öğretim üyesi alımı için Adaylar, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserler ile başvurularını Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden (https://ubys.hitit.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris) elektronik olarak yapacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.
2. Hitit Üniversitesi, ayrıca farklı fakültelerde görevlendirilmek üzere 2 öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisi alımı yapacak.
Adayların başvuruları başvurunun yapılacağı birimin (Rektörlük / Fakülte / MYO) www.hitit.edu.tradresinden ulaşabilecek ilgili birimin web sayfasında yer alan iletişim adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacak.
Yanlış adrese yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içerisinde yapılamayan başvurular dikkate alınmayacak.
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Üniversitesi, ilanda belirtilen birimlerine, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alacağını duyurdu.
Başvurular, 23 Aralık 2024 - 6 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak.
Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süreler içinde ilgili birimlere yapılamayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, sorumluluk başvurana aittir.
Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. İnternet aracılığı ile başvuru alınmayacak.
İlana başvurmak isteyen adaylar kadroya başvuru yerinin iletişim adreslerine ilgili birimin web sayfasından ulaşabilir. Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme sonuçları ilgili birimin web sayfasında yayımlanacak.
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İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, ilanda belirtilen birimlerine 11 araştırma görevlisi ve 7 öğretim görevlisi alınacak.
Başvurular, 23 Aralık 2024 - 6 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak.
İlana başvurular internet üzerinden https://ubs.ikc.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris adresinden elektronik olarak gerçekleştirilecek. Fiziksel belge ve posta yolu ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak.
Başvuruya ilişkin bilgilere ve başvuru kılavuzuna www.ikcu.edu.tr ve www.personel.ikcu.edu.tr adresinden ulaşılabilinir.
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BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öncelikli alan araştırma görevlisi alımı yapacak. Başvurular, 23 Aralık 2024 - 6 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacak.
“Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrosu” kapsamındaki Araştırma Görevlisi Kadroları için: - İlanlara başvuracak adayların, araştırma görevlisi kadrolarına atanmaları halinde, lisansüstü eğitimlerini Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ve ilanımızın ilan özel şartlarında ifade edilen alanlarda yapmaları gerekmektedir
Adaylar aynı ilanda şartları uygun kadrolardan sadece birine başvurabilecek.
Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi kadrolarına yapılacak başvuru dilekçelerinde kadronun “öncelikli alan” olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.
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