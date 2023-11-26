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        Haberler Televizyon İstanbul İçin Son Çağrı filmi konusu ne, gerçek hikaye mi? Netflix İstanbul İçin Son Çağrı nerede çekildi?

        İstanbul İçin Son Çağrı konusu ne, film nerede çekildi?

        Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra yeniden buluştu. Ünlü oyuncuların başrollerini paylaştığı İstanbul İçin Son Çağrı filmi Netflix platformu üzerinden yayınlandı. Filmin konusu, oyuncu kadrosu ve çekildiği yerlere ilişkin sorgulamalar yoğunlaştı. İşte İstanbul İçin Son Çağrı filmi hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2023 - 00:23 Güncelleme: 26.11.2023 - 00:23
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        • 1

          Dijital medya platformu Netflix'in yeni Türk filmi İstanbul İçin Son Çağrı izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Yönetmenliğini Gönenç Uyanık'ın, senaristliğini ise Nuran Evren Şit'in üstlendiği filmde Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ başrolde yer alıyor. İşte İstanbul İçin Son Çağrı filmi konusu ve oyuncuları...

        • 2

          İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI FİLMİ KONUSU NEDİR?

          "Last Call For İstanbul" (İstanbul İçin Son Çağrı) filminde Mehmet ve Serin İstanbul'daki hayatlarından uzakta, New York'ta havaalanında tesadüfen karşılaşır. Onları heyecan ve tutku dolu bir macera beklemektedir.

        • 3

          İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI OYUNCULARI

          Beren Saat - Serin

          Kıvanç Tatlıtuğ - Mehmet

          Senan Kara - Psikolog

        • 4

          İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI NEREDE ÇEKİLDİ?

          Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in yer aldığı İstanbul İçin Son Çağrı filmi New York'ta çekildi.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

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