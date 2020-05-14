İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabaha doğru etkisini artırdı. Sis özellikle boğaz çevresinde etkisini sürdürdü. İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesi oldukça düştü.

D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda da yer ye etkili oldu. Sis, Sarayburnu, tarihi yarımada ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde güzel görüntüler oluşturdu.