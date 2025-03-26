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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ - AYEDAŞ açıkladı: 26 Mart Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı

        BEDAŞ ve AYEDAŞ açıkladı: 26 Mart İstanbul elektrik kesintisi programı

        İstanbul'da 26 Mart Çarşamba günü bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yapılan açıklamalara göre, planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında belirli bölgelerde elektrik hizmeti geçici olarak durdurulacak. Kesintiden etkilenecek mahalleler ve kesinti sürelerine dair güncel bilgiler, dağıtım şirketlerinin resmi sorgulama ekranları üzerinden paylaşılacak. İşte 26 Mart İstanbul elektrik kesintisi programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 00:26 Güncelleme: 26.03.2025 - 00:26
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        İstanbul elektrik kesintisi programı
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        İstanbul’da 26 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilecek planlı bakım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacak. Elektrik dağıtım şirketleri BEDAŞ ve AYEDAŞ, kesintinin hangi ilçeleri kapsayacağını ve ne kadar süreceğini resmi kanallardan duyurdu. Kesintiden etkilenecek vatandaşlar, elektriklerin ne zaman geleceğini öğrenmek için şirketlerin arıza sorgulama sistemlerini kullanabilecek. İşte detaylar...

        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 26 Mart Çarşamba İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

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        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanabilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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