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        Haberler Kültür-Sanat Müzik İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası AKM'de

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası AKM'de

        Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Şubat ayında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri ile sanatseverleri ağırlıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 19:34 Güncelleme: 04.02.2025 - 19:34
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        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası AKM'de
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        DOĞANIN MUCİZESİ

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri 7 Şubat’ta, müzik tarihinin en üretken bestecilerinden F. J. Haydn’ın gölgede kalmış eserlerinden biri olan L'Isola Disabitata Operası Uvertürü ile açılıyor. Ardından bestecinin İngiltere’de geçirdiği yıllarda bestelediği, dönemin popüler türlerinden olan Senfoni Konçertant başlıklı eseri, değerli solistler, Krzysztof Polonek, Christoph Heesch, Albercht Mayer ve Selim Aykal tarafından keman, viyolonsel, obua ve fagot dörtlüsüyle seslendirilecek. Konserimizin ikinci yarısında ise müzik tarihinin kült eserlerinden biri repertuvarı taçlandıracak. Değerli şef George Pehlivanian yönetimindeki orkestra; R. Schumann’ın “Bu senfoni gelecek yüzyıllarda ve dünya var oldukça duyulacak, doğanın bir mucizesi gibi her daim insan üzerinde o büyük etkiyi yaratacaktır” sözleriyle anlattığı L.V. Beethoven’ın Beşinci Senfonisi’ni seslendirecek.

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri; 7 Şubat saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda.

        SEVGİLİLER GÜNÜ KONSERİ

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserlerinde 14 Şubat’ta, sanatın en önemli itici gücü olan sevgiye adanmış bir konser ve her biri sevgi ve tutkuyla işlenmiş eserler repertuvarı süslüyor. Şef George Pehlivanian yönetimindeki konserde ilk olarak, eşi Phrygia ile destansı bir özgürlük savaşına imza atan Spartacus’un hikâyesini ölümsüzleştiren A.Khachaturian’ın Adagio adlı eserine yer veriliyor. Ardından büyük bir aşkla bağlı olduğu çalgısına eşsiz güzellikte bir konçerto yazan F. Liszt’in Birinci Piyano Konçertosu, ülkemizin önde gelen piyanistlerinden Burçin Büke’nin yorumuyla bir kez daha hayat bulacak. Son olarak ise W. Shakespeare’in çağlara meydan okuyan yapıtından aldığı ilhamla S. Prokofiev’in bestelediği bir aşk hikâyesi olan Romeo ve Juliet Süiti’nin tutkulu pasajları, orkestra tarafından bu güzel akşamda yorumlanacak.

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri-Sevgililer Günü Konseri; 14 Şubat saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda.

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        MÜZİKAL BİR YOLCULUK

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri 21 Şubat’taki konserinde; özgün, ışıltılı yorumu ve eşsiz sonoritesiyle Signum Saxsaphone Quartet’i sahnede ağırlayarak müzikseverlere ilham dolu bir müzikal deneyim vadediyor. İtalyan şef Alfonso Scarano yönetimindeki orkestra, Quartet, A. Piazzola ve P.I. Tchaikovsky’nin unutulmaz eserlerine yepyeni bir ruh kazandıracak.

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri; 21 Şubat Saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda.

        MARİMBANIN BÜYÜSÜ

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserlerinde 28 Şubat’ta, Orta Amerika ve Afrika kültürüne ait bir çalgıyken özellikle 20. yüzyılda modern eklemelerle farklı müzik türlerinde de yer alan, senfonik eserlerde solist çalgı statüsüne gelen Marimba yer alıyor. Orkestrayı şef Adrian Prabava’nın yöneteceği konserin ilk yarısında dinleyiciler, renkli düzenlemelerle, sevilen klasik müzik eserlerinin solist Adelaide Ferriere tarafından marimba ile yorumlanışına tanık olacak.

        Konserin ikinci yarısında ise; Brahms’ın büyük patlamalar ve kontrastlardan uzak, anlamlarla örülü bir tablo gibi karşımızda duran Üçüncü Senfonisi seslendirilecek.

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri; 28 Şubat saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda

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        #İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası
        #AKM
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